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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить
Послы ЕС согласились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, на поддержку восстановления Украины и ее военной защиты от российской агрессии.
Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Швейцарии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но результат неясен, поскольку Швейцария сохраняет нейтралитет и не передает оружие воюющим странам.
На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон
Правительство Украины приняло решение увеличить размер льгот и субсидий на электроэнергию для жителей Харькова и области в текущем неотапливаемом сезоне в связи с постоянными российскими атаками на энергетические объекты и перебоями в электроснабжении.
Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"
Фортификационные сооружения, построенные во времена президентства Порошенко, были недостаточными и не соответствовали уровню угрозы со стороны россии, их не хватало на многих важных направлениях, говорится в интервью одного из ветеранов войны.
Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным
39-летний пьяный житель Днепровского района Киева схватил соседскую собаку, поднял ее и бросил с высоты на асфальт, нанеся собаке телесные повреждения, несмотря на попытки сожителя остановить его, за жестокое обращение с животными ему грозит до 8 лет заключения.
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий
Ракетный удар рф по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области вызвал масштабный пожар, но обошлось без жертв, к ликвидации пожара привлекли 63 работников ГСЧС и 18 единиц техники.
Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы
На Николаевщине мужчина корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа "шахед".
На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших
В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров легковушки.
Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления
россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности, поскольку местное население ожидает освобождения и продолжает нападения на российские военные объекты.
Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей
Еще 11 детей, в том числе двух сирот, в возрасте от 1 до 16 лет, были возвращены из российской оккупации в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.