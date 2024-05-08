В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  23044 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  102122 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  102153 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  163771 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149357 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148985 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  241701 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109871 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120674 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120741 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

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В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

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Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ

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На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон

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Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"

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Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным

Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным

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Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  200720 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  241701 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  241400 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  350918 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  506676 просмотра

В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

Послы ЕС согласились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, на поддержку восстановления Украины и ее военной защиты от российской агрессии.

Война •   •  5128 просмотра
В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Швейцарии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но результат неясен, поскольку Швейцария сохраняет нейтралитет и не передает оружие воюющим странам.

Война •   •  4021 просмотра
Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ

На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон

Правительство Украины приняло решение увеличить размер льгот и субсидий на электроэнергию для жителей Харькова и области в текущем неотапливаемом сезоне в связи с постоянными российскими атаками на энергетические объекты и перебоями в электроснабжении.

Экономика •   •  3373 просмотра
На Харьковщине увеличат субсидии и льготы на электроэнергию в неотапливаемый сезон

Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"

Фортификационные сооружения, построенные во времена президентства Порошенко, были недостаточными и не соответствовали уровню угрозы со стороны россии, их не хватало на многих важных направлениях, говорится в интервью одного из ветеранов войны.

Война •   •  4405 просмотра
Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"

Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным

39-летний пьяный житель Днепровского района Киева схватил соседскую собаку, поднял ее и бросил с высоты на асфальт, нанеся собаке телесные повреждения, несмотря на попытки сожителя остановить его, за жестокое обращение с животными ему грозит до 8 лет заключения.

Киев •   •  4235 просмотра
Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным

Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Ракетный удар рф по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области вызвал масштабный пожар, но обошлось без жертв, к ликвидации пожара привлекли 63 работников ГСЧС и 18 единиц техники.

Война •   •  12238 просмотра
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

На Николаевщине мужчина корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа "шахед".

Война •   •  9880 просмотра
Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Общество •   •  8587 просмотра
На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности, поскольку местное население ожидает освобождения и продолжает нападения на российские военные объекты.

Война •   •  8434 просмотра
Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

Еще 11 детей, в том числе двух сирот, в возрасте от 1 до 16 лет, были возвращены из российской оккупации в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  7688 просмотра
Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей