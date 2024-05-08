В ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов рф для Украины: на что собираются направить

Бросил пса на асфальт: киевлянин может получить 8 лет за жестокое обращение с животным

39-летний пьяный житель Днепровского района Киева схватил соседскую собаку, поднял ее и бросил с высоты на асфальт, нанеся собаке телесные повреждения, несмотря на попытки сожителя остановить его, за жестокое обращение с животными ему грозит до 8 лет заключения.