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У ЄС попередньо погодили використання прибутків від активів рф для України: на що збираються спрямувати

У ЄС попередньо погодили використання прибутків від активів рф для України: на що збираються спрямувати

Київ • УНН

 • 20537 перегляди

Посли ЄС погодилися використати кошти, отримані від заморожених російських активів, на підтримку відновлення України та її військового захисту від російської агресії.

Посли ЄС попередньо погодили використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, на підтримку відновлення України та її військового захисту від російської агресії, повідомили у середу у бельгійському головуванні Ради ЄС, пише УНН.

Посли ЄС погодили у принципі заходи щодо надзвичайних прибутків від знерухомлених активів росії. Гроші підуть на підтримку відновлення та військового захисту України в умовах російської агресії

- повідомили у бельгійському головуванні Ради ЄС у X.

У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України08.05.24, 09:53 • 34452 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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