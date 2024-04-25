Предложение США по замороженным росактивам набирает популярность среди стран G7 - Reuters

Предложение США по использованию будущих процентов с замороженных российских активов для помощи Украине, вместо полной их конфискации, набирает популярность среди стран Большой семерки. Пишет Reuters, со ссылкой на слова двух официальных лиц G7, передает УНН.

Детали

Заметим, что сейчас из-за вооруженной агрессии рф против Украины, в Европе и США заморожены активы российских бизнесменов и компаний на общую сумму около 300 миллиардов долларов. По данным экспертов, ежегодно эти активы дают прибыль - около 5 миллиардов долларов. Отдать эти проценты доходов с рос активов на восстановление Украины - это один из наиболее популярных вариантов преодоления разногласий между США и Европой. Этот вариант политики собираются рассмотреть и вероятно утвердить на саммите лидеров G7 в Италии, который состоится в июне.

Впрочем, один из официальных представителей членов G7 отметил в комментарии Reuters, что страны Группы Семи все еще спорят относительно определенных "сдерживаний", которые уменьшат эти ожидаемые сверхприбыли только до 2,5-3,0 миллиардов долларов. В частности, он указал на 25% налоговую ставку Бельгии, "комиссия за удобство", которую применяет депозитарий Euroclear, и предложенный резерв для судебного разбирательства.

Министры финансов G7 предметно рассмотрят этот вопрос на встрече в конце мая. Они надеются найти консенсусное предложение, чтобы представить его лидерам на июньском саммите.

Мы чувствуем неотложную необходимость достичь международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше. - сказал чиновник в комментарии изданию.

Второй чиновник G7 повторил эту точку зрения, и подчеркнул необходимость обеспечить долгосрочный поток финансирования для Украины.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что одобрение Конгрессом около 61 миллиарда долларов помощи США для Украины, которое долго откладывалось, и отдельного пакета в 50 миллиардов евро от Европейского Союза поможет Киеву, однако украинцы все равно столкнутся с дефицитом финансирования в 2025 и 2026 годах.

По словам американского чиновника, который комментировал ситуацию Reuters, в Вашингтоне считают, что все варианты, включая прямой захват российских активов, являются оправданными по международному праву и должны оставаться на столе. В то же время американцы стремятся достичь консенсуса вокруг идеи, что может помочь Украине прямо сейчас.

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Он также добавил, что выдача займа вместо облигаций имела смысл, поскольку это не потребовало бы официального выпуска с проспектом и позволило бы суверенным странам действовать быстро. По его мнению, это также позволит странам G7 дать дополнительную поддержку Украине за относительно низкую стоимость.

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Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, сказал, что Вашингтон явно ищет сделки, и предложение о переносе ожидаемого процентного дохода может стать хорошей основой для сделки в июне.

Это очень разумный подход и он имеет ограниченные правовые риски. .... Нет доказательств того, что россия уходит, поэтому это означает, что поток дохода будет доступен в течение длительного периода времени. - сказал Сетсер.

Сетсер также напомнил, что страны G7 обязались держать российские активы в замороженном состоянии, пока москва не выведет свои силы из Украины и не заплатит за ущерб, нанесенный вторжением.