В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

В Европейском Союзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет УНН.

В рамках ЕС сегодня мы решили перечислить доходы от замороженных активов российского центробанка в пользу Украины. Только за этот год это может быть до 74 миллиардов крон (около 3 миллиардов евро - ред.). 90% вырученных средств пойдет на военную поддержку. россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной