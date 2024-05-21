Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 миллиардов евро от арестованных российских активов для Украины должны стать доступны до июля. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, прибыв на заседание Совета ЕС во вторник, пишет УНН.

Детали

Одним из важных моментов сегодняшнего заседания министров ЕС, по ее словам, "станет решение, которое позволит принять тексты о высвобождении процентов, поступающих с обездвиженных средств, с российских активов".

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Бельгия провела долгий процесс работы, который наконец увенчался успехом и, следовательно, должен позволить Украине получить значительное финансирование. Речь идет о примерно 3 миллиардах, которые до июля должны быть доступны Украине, которая в них очень нуждается - сказала Лябиб.

Также, по ее словам, в ЕС собираются "ввести санкции против россии именно для борьбы с вмешательством, с распространением фейковых новостей и пропаганды, введя санкции против четырех СМИ, в частности Voice of Europe".

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