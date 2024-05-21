Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  21903 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  22605 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  68490 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  85463 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102031 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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  •  174828 просмотра

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20 мая 2024, 07:28  •  131105 просмотра

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198619 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183022 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191510 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  398007 просмотра

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 миллиардов евро из арестованных российских активов должны стать доступными для Украины до июля, по словам министра иностранных дел Бельгии.

Война •   •  2244 просмотра
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупционные правонарушения у 8 из 541 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которых оно проверило до сих пор.

Криминал и ЧП •   •  1707 просмотра
НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы, сообщает британская разведка.

Война •   •  3555 просмотра
Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.

Война •   •  5625 просмотра
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.

Война •   •  7378 просмотра
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Факты массового браконьерства на территории парка "Тузловские лиманы" выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи и представители правоохранительных органов.

Общество •   •  21903 просмотра
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Большинство перевозок не осуществляются из-за опасений, что водителей грузовиков могут задержать или мобилизовать на пунктах пропуска и границах в соответствии с новым законом о мобилизации, что заставляет компании временно приостановить работу в ожидании реакции правительства.

Общество •   •  22605 просмотра
Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, должны лично стать на воинский учет в военных комиссариатах до 16 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Общество •   •  6952 просмотра
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Бельгия привержена тому, чтобы организовать межправительственную конференцию для начала переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой до окончания своего председательства 30 июня.

политика •   •  7286 просмотра
Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на Саммит мира в Швейцарию и обсудил усиление сотрудничества между Украиной и Анголой.

политика •   •  6886 просмотра
Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии