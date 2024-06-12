"Мова йде про поштучні примірники": в ГУР розповіли, скільки у рф може бути літаків Су-57

ukenru
04:30 • 20172 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56873 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104842 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129944 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135876 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232895 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170444 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190011 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172935 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165067 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 14083 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22574 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12892 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22919 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32323 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232894 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355003 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371473 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287422 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360618 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56511 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73539 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85244 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168964 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171557 перегляди
Актуальне
"Мова йде про поштучні примірники": в ГУР розповіли, скільки у рф може бути літаків Су-57

"Мова йде про поштучні примірники": в ГУР розповіли, скільки у рф може бути літаків Су-57

Київ • УНН

 • 21849 перегляди

росія має на озброєнні до 10 винищувачів Су-57, один з яких зазнав значних пошкоджень, після того, як був уражений Україною на аеродромі майже за 600 км від лінії фронту.

Один з винищувачів Су-57, які вдалося вразити на території аеродрому "ахтубінськ" в астраханській області рф, має значні пошкодження. Другий винищувач має легші пошкодження. Ймовірно, його можливо буде відновити у швидші терміни. Всього росіяни мають на озброєнні до 10 одиниць винищувачів Су-57. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

Дуже довго намагалися вивести на серійне виробництво і постійно переносили ці терміни. Власне зараз мова йде про поштучні примірники, екземпляри, поштучне виробництво до десятка. Ворог намагався максимально приховувати і завищувати характеристики даного винищувача, називаючи його винищувачем 5 покоління, проте стосовно цього є сумніви,

- сказав Юсов.

Він зазначив, що ворог, боячись його втратити, не використовував його в українському повітряному просторі.

Вони використовувалися у терористичних атаках по українських цивільних об’єктах і мирній інфраструктурі. Тому те, що ураження Су-57 - це справедливо і закономірно. І з всіма військовими цілями на території держави агресора, які використовуються у геноцидній війні проти українців, логічно, що з ними будуть траплятися такі події,

- додав Юсов.

Також представник ГУР розповів про ступінь пошкодження винищувачів.

"Так, стосовно підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, у другого - легші. Ймовірно, його можливо буде відновити у швидші терміни. Тим не менше, факт - вперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачів, гордість рашистських повітряних сил, космічних сил, які проте зараз так само піддаються ураженню", - резюмував Юсов.

Нагадаємо

8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінськ" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79