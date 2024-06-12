"Мова йде про поштучні примірники": в ГУР розповіли, скільки у рф може бути літаків Су-57

Один з винищувачів Су-57, які вдалося вразити на території аеродрому "ахтубінськ" в астраханській області рф, має значні пошкодження. Другий винищувач має легші пошкодження. Ймовірно, його можливо буде відновити у швидші терміни. Всього росіяни мають на озброєнні до 10 одиниць винищувачів Су-57. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

Дуже довго намагалися вивести на серійне виробництво і постійно переносили ці терміни. Власне зараз мова йде про поштучні примірники, екземпляри, поштучне виробництво до десятка. Ворог намагався максимально приховувати і завищувати характеристики даного винищувача, називаючи його винищувачем 5 покоління, проте стосовно цього є сумніви, - сказав Юсов.

Він зазначив, що ворог, боячись його втратити, не використовував його в українському повітряному просторі.

Вони використовувалися у терористичних атаках по українських цивільних об’єктах і мирній інфраструктурі. Тому те, що ураження Су-57 - це справедливо і закономірно. І з всіма військовими цілями на території держави агресора, які використовуються у геноцидній війні проти українців, логічно, що з ними будуть траплятися такі події, - додав Юсов.

Також представник ГУР розповів про ступінь пошкодження винищувачів.

"Так, стосовно підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, у другого - легші. Ймовірно, його можливо буде відновити у швидші терміни. Тим не менше, факт - вперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачів, гордість рашистських повітряних сил, космічних сил, які проте зараз так само піддаються ураженню", - резюмував Юсов.

Нагадаємо

8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінськ" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.