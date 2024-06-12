"Речь идет о поштучных экземплярах": в ГУР рассказали, сколько у рф может быть самолетов Су-57

Один из истребителей Су-57, которые удалось поразить на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, имеет значительные повреждения. Второй истребитель имеет более легкие повреждения. Вероятно, его возможно будет восстановить в более быстрые сроки. Всего россияне имеют на вооружении до 10 единиц истребителей Су-57. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает УНН.

Очень долго пытались вывести на серийное производство и постоянно переносили эти сроки. Собственно сейчас речь идет о поштучных экземплярах, экземплярах, поштучное производство до десятка. Враг старался максимально скрывать и завышать характеристики данного истребителя, называя его истребителем 5 поколения, однако касаемо этого есть сомнения, - сказал Юсов.

Он отметил, что враг, боясь его потерять, не использовал его в украинском воздушном пространстве.

Они использовались в террористических атаках по украинским гражданским объектам и мирной инфраструктуре. Поэтому то, что поражение Су-57 - это справедливо и закономерно. И со всеми военными целями на территории государства агрессора, которые используются в геноцидной войне против украинцев, логично, что с ними будут случаться такие события, - добавил Юсов.

Также представитель ГУР рассказал о степени повреждения истребителей.

"Да, относительно подтверждения поражения мы можем сейчас говорить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения, у второго - более легкие. Вероятно, его можно будет восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, факт - впервые поражены самолеты Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителей, гордость рашистских воздушных сил, космических сил, которые однако сейчас так же подвергаются поражению", - резюмировал Юсов.

Напомним

8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.