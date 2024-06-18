В Конгрессе США поддержали продажу десятков истребителей F-15 Израилю, - это делает сделку стоимостью около 18 миллиардов долларов на шаг ближе. Пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Двое ключевых представителей Демократической партии в Палате представителей и Сенате подписали соглашение о крупной продаже оружия Израилю, включая 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов. Несколько месяцев конгрессмен Грегори Микс и сенатор Бен Кардин блокировали продажу оружия из-за войны Израиля в Газе. Но под давлением администрации Байдена они подписали соглашение.

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Грегори Микс рассказал The Washington Post о "тесном контакте" с Белым домом по пакету. Конгрессмен "неоднократно призывал администрацию продолжать подталкивать Израиль к значительным и конкретным улучшениям на всех фронтах, когда речь идет о гуманитарных усилиях и ограничении жертв среди гражданского населения".

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Он подчеркнул, что F-15 будут доставлены "через годы", и сказал, что продолжает поддерживать право Израиля защищаться от угроз со стороны Ирана и Хезболлы.

Справка

Оплата за указанное вооружение происходит в течение многих лет и в значительной степени финансируется за счет средств американских налогоплательщиков. Вашингтон предоставляет Израилю ежегодно помощь на сумму более 3,3 миллиарда долларов.

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