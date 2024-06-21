Нетаньяху: Ізраїль не піде з Гази, доки не поверне всіх заручників
Київ • УНН
Нетаньяху пообіцяв, що Ізраїль не покине Газу, поки не досягне звільнення всіх 120 Ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСОМ, як живих, так і мертвих, і не знищить військовий та управлінський потенціал ХАМАСу.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не покине сектор Газа, доки не звільнить усіх заручників, пообіцяв ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він також заявив про намір ЦАХАЛу "знищити військові та управлінські можливості" палестинського руху "Хамас", передає The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Ми прагнемо повернути всіх, усіх 120 заручників як живих, так і мертвих. Ми ні від кого не відмовимося
Скільки сімей брало участь у зустрічі, не уточнюється.
Контекст
Війна Ізраїлю та "Хамаса" триває з жовтня 2023 року. 10 червня Рада безпеки ООН ухвалила підготовлену США резолюцію з планом поетапного припинення вогню в секторі Газа.
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