У Ізраілі жителі вийшли на протести проти судової реформи напередодні 75-ї річниці незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В цю суботу десятки тисяч ізраїльтян вийшли на протести проти судової реформи напередодні Дня незалежності Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Минулого місяця протести спрацювали та судова реформа була призупинена через хвилю страйків і масових демонстрацій.
Наразі протести відновилися напередодні Дня незалежності Ізраїлю і Дня пам'яті, який вшановує пам'ять загиблих в ізраїльських війнах і терористичних нападах.
Доповнення
Судова реформа повинна надати уряду Ізраїлю ефективний контроль над призначенням суддів Верховного Суду і дозволити парламенту скасовувати низку судових рішень.
Уряд звинувачує суддів у тому, що вони дедалі більше узурпують роль парламенту, і заявляє, що реформа необхідна для відновлення балансу між судовою владою та обраними політиками.
Критики кажуть, що це усуне життєво важливу систему стримувань і противаг, що лежить в основі демократичної держави, і надасть безконтрольну владу уряду.
Опитування, оприлюднене ізраїльським громадським мовником, показало, що плани щодо судової реформи суспільство глибоко не підтримує: 53% опитаних вважають, що вони завдадуть шкоди країні, а 48% думають, що ситуація в країні буде продовжувати погіршуватися.
Нагадаємо
У Тель-Авіві 16-й тиждень поспіль збираються натовпи на знак протесту проти планів щодо судової реформи.