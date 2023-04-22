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У Ізраілі жителі вийшли на протести проти судової реформи напередодні 75-ї річниці незалежності

У Ізраілі жителі вийшли на протести проти судової реформи напередодні 75-ї річниці незалежності

Київ • УНН

 • 481895 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В цю суботу десятки тисяч ізраїльтян вийшли на протести проти судової реформи напередодні Дня незалежності Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця протести спрацювали та судова реформа була призупинена через хвилю страйків і масових демонстрацій.

Наразі протести відновилися напередодні Дня незалежності Ізраїлю і Дня пам'яті, який вшановує пам'ять загиблих в ізраїльських війнах і терористичних нападах.

Доповнення

Судова реформа повинна надати уряду Ізраїлю ефективний контроль над призначенням суддів Верховного Суду і дозволити парламенту скасовувати низку судових рішень.

Уряд звинувачує суддів у тому, що вони дедалі більше узурпують роль парламенту, і заявляє, що реформа необхідна для відновлення балансу між судовою владою та обраними політиками.

Критики кажуть, що це усуне життєво важливу систему стримувань і противаг, що лежить в основі демократичної держави, і надасть безконтрольну владу уряду.

Опитування, оприлюднене ізраїльським громадським мовником, показало, що плани щодо судової реформи суспільство глибоко не підтримує: 53% опитаних вважають, що вони завдадуть шкоди країні, а 48% думають, що ситуація в країні буде продовжувати погіршуватися.

Нагадаємо

У Тель-Авіві 16-й тиждень поспіль збираються натовпи на знак протесту проти планів щодо судової реформи.

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