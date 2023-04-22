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В Израиле жители вышли на протесты против судебной реформы накануне 75-й годовщины независимости

В Израиле жители вышли на протесты против судебной реформы накануне 75-й годовщины независимости

Киев • УНН

 • 481892 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В эту субботу десятки тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы накануне Дня независимости Израиля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце протесты сработали и судебная реформа была приостановлена из-за волны забастовок и массовых демонстраций.

Сейчас протесты возобновились накануне Дня независимости Израиля и Дня памяти, который чтит память погибших в израильских войнах и террористических нападениях.

Дополнение

Судебная реформа должна предоставить правительству Израиля эффективный контроль над назначением судей Верховного Суда и позволить парламенту отменять ряд судебных решений.

Правительство обвиняет судей в том, что они все больше узурпируют роль парламента, и заявляет, что реформа необходима для восстановления баланса между судебной властью и избранными политиками.

Критики говорят, что это устранит жизненно важную систему сдержек и противовесов, лежащую в основе демократического государства, и предоставит бесконтрольную власть правительству.

Опрос, обнародованный израильским общественным вещателем, показал, что планы по судебной реформе общество глубоко не поддерживает: 53% опрошенных считают, что они нанесут вред стране, а 48% думают, что ситуация в стране будет продолжать ухудшаться.

Напомним

В Тель-Авиве 16-ю неделю подряд собираются толпы в знак протеста против планов по судебной реформе.

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