Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока не освободит всех заложников, пообещал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также заявил о намерении ЦАХАЛа "уничтожить военные и управленческие возможности" палестинского движения "Хамас", передает The Times of Israel, пишет УНН.

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Мы стремимся вернуть всех, всех 120 заложников как живых, так и мертвых. Мы ни от кого не откажемся сказал Нетаньяху на встрече с семьями погибших израильских заложников

Сколько семей участвовало во встрече, не уточняется.

Контекст

Война Израиля и" Хамаса " продолжается с октября 2023 года. 10 июня Совет Безопасности ООН принял подготовленную США резолюцию с планом поэтапного прекращения огня в секторе Газа.

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