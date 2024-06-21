Нетаньяху пообещал, что Израиль не покинет Газу, пока не достигнет освобождения всех 120 израильских заложников, удерживаемых ХАМАСОМ, как живых, так и мертвых, и не уничтожит военный и управленческий потенциал Камасутры.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока не освободит всех заложников, пообещал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также заявил о намерении ЦАХАЛа "уничтожить военные и управленческие возможности" палестинского движения "Хамас", передает The Times of Israel, пишет УНН.
детали
Мы стремимся вернуть всех, всех 120 заложников как живых, так и мертвых. Мы ни от кого не откажемся
Сколько семей участвовало во встрече, не уточняется.
Контекст
Война Израиля и" Хамаса " продолжается с октября 2023 года. 10 июня Совет Безопасности ООН принял подготовленную США резолюцию с планом поэтапного прекращения огня в секторе Газа.
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