Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення про зарахування ультраортодоксальних студентів у ЦАХАЛ

Ультраортодоксальні єврейські чоловіки також мають бути зобов'язані проходити військову службу в ізраїльській армії. Відповідне рішення ухвалив вищий суд Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Jerusalem Post.

Деталі

Згідно з рішенням Верховного суду Ізраїлю, студенти ультраортодоксального віросповідання в майбутньому також будуть зобов'язані служити в армії.

Розширена колегія з дев'яти суддів Високого суду у вівторок розпорядилася про повний набір харедімів (назва різних ультраортодоксальних іудаїстських громад – ред) до ЦАХАЛу і заморожування всіх коштів для установ, які не підкоряються вимогам, починаючи з 1 квітня.

Видання вказує, що це приголомшливе рішення, яке може призвести навіть до зміни політичного ландшафту. Рішення суду розглядається як невдача для правого уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, до складу якого також входять віруючі правого спрямування.

Доповнення

В даний час не існує правової бази, яка дозволяє проводити різницю між студентами єшив і призовниками, відповідно, держава не має повноважень наказувати їм повністю уникати призову до армії