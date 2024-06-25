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The Guardian

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Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення про зарахування ультраортодоксальних студентів у ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 19444 перегляди

Верховний суд Ізраїлю ухвалив ввести обов'язкову військову повинність для ультраортодоксальних єврейських студентів, припинивши їх звільнення від обов'язкової служби.

Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення про зарахування ультраортодоксальних студентів у ЦАХАЛ

Ультраортодоксальні єврейські чоловіки також мають бути зобов'язані проходити військову службу в ізраїльській армії. Відповідне рішення ухвалив вищий суд Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Jerusalem Post.

Деталі

Згідно з рішенням Верховного суду Ізраїлю, студенти ультраортодоксального віросповідання в майбутньому також будуть зобов'язані служити в армії.

Розширена колегія з дев'яти суддів Високого суду у вівторок розпорядилася про повний набір харедімів (назва різних ультраортодоксальних іудаїстських громад – ред) до ЦАХАЛу і заморожування всіх коштів для установ, які не підкоряються вимогам, починаючи з 1 квітня.

Видання вказує, що це приголомшливе рішення, яке може призвести навіть до зміни політичного ландшафту. Рішення суду розглядається як невдача для правого уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, до складу якого також входять віруючі правого спрямування.

Доповнення

В даний час не існує правової бази, яка дозволяє проводити різницю між студентами єшив і призовниками, відповідно, держава не має повноважень наказувати їм повністю уникати призову до армії

- сказав суд.

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Довідка

Ультраортодоксальні євреї були звільнені від загального військового обов'язку з моменту заснування Ізраїлю. Вони вважають, що релігійна освіта має фундаментальне значення для збереження іудаїзму і, отже, так само важлива для захисту Ізраїлю, як і військова служба.

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Ігор Тележніков

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