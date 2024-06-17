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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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ХАМАС прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 106568 перегляди

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія оголосив, що його організація прийняла пропозицію США про припинення вогню в Газі.

ХАМАС прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі

ХАМАС позитивно відреагував на пропозицію США щодо припинення вогню в Газі. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

У неділю лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханійе оголосив, що його організація прийняла позитивну відповідь на пропозицію президента США Джо Байдена щодо припинення вогню в Газі.

У своєму виступі з нагоди ісламського свята Курбан-байрам, Ханійе заявив, що пропозиція американського лідера повністю відповідає їх намірам щодо укладання угоди, яка передбачає припинення вогню в Газі.

Нагадаємо

Сполучені Штати оприлюднили свій план щодо припинення вогню в Газі ще 31 травня.

Ізраїль, зі свого боку, наголосив, що військова кампаній буде тривати до тих пір, поки ХАМАС не буде вигнано з Гази

Байден запропонував новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази01.06.24, 02:50 • 40041 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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