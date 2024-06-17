ХАМАС прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія оголосив, що його організація прийняла пропозицію США про припинення вогню в Газі.
ХАМАС позитивно відреагував на пропозицію США щодо припинення вогню в Газі. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
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У неділю лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханійе оголосив, що його організація прийняла позитивну відповідь на пропозицію президента США Джо Байдена щодо припинення вогню в Газі.
У своєму виступі з нагоди ісламського свята Курбан-байрам, Ханійе заявив, що пропозиція американського лідера повністю відповідає їх намірам щодо укладання угоди, яка передбачає припинення вогню в Газі.
Нагадаємо
Сполучені Штати оприлюднили свій план щодо припинення вогню в Газі ще 31 травня.
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