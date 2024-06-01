Байден запропонував новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази
Київ • УНН
Байден оприлюднив новий план припинення вогню в Секторі Гази, що передбачає поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення заручників і збільшення обсягу гуманітарної допомоги в обмін на всеосяжне припинення вогню з боку ХАМАСу.
Президент США Джо Байден оприлюднив 31 травня новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази. Він закликав палестинське угруповання "Хамас", визнане терористичним у США та ЄС, прийняти цю пропозицію. Байден у своєму виступі у Білому домі назвав пропозицію "дорожньою картою до тривалого припинення вогню та звільнення всіх заручників", передає УНН.
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За його словами, угода складається із трьох етапів.
Перший етап триватиме шість тижнів і включатиме "повне і всеосяжне припинення вогню", виведення ізраїльських військ з усіх густонаселених районів Гази і звільнення ряду заручників, в тому числі жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в’язнів. На першому етапі пропонують збільшити гуманітарну допомогу – до Смуги Гази буде дозволено в’їзд 600 вантажівок щодня.
Другий етап включав би звільнення всіх живих заручників, зокрема солдатів-чоловіків, і виведення ізраїльських військ з Гази.
Третій етап передбачає початок масштабної відбудови регіону.
Пропозиція Ізраїлю була передана "Хамасу" в четвер, зазначив Байден.
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