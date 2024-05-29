Ізраїльські військові заперечують удар по наметовому містечку в Газі
Київ • УНН
Ізраїль заперечує нанесення удару по наметовому містечку в Газі, у результаті якого, за повідомленнями, загинула 21 людина.
Ізраїль заперечує інформацію про нанесення удару по наметовому містечку в Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Ізраїльські військові заперечують інформацію про нанесення удару по наметовому містечку на захід від Рафаха.
Ця реакція відбулася після того, як органи охорони здоров’я Гази повідомили про загибель щонайменше 21 людини в районі, який Ізраїль призначив зоною евакуації цивільного населення.
Додамо
Раніше, незважаючи на апеляцію Міжнародного суду ООН, ізраїльські танки вперше після ночі потужного бомбардування просунулися до центру Рафаха.
Ізраїльські танки досягли центру Рафаха, військові дії тривають - ВВС28.05.24, 17:38 • 20101 перегляд