Ізраїльські танки досягли центру Рафаха, військові дії тривають - ВВС
Київ • УНН
Ізраїльські танки досягли центру міста Рафах на півдні сектору Гази і захопили стратегічний пагорб біля кордону з Єгиптом, фактично контролюючи весь кордон з боку Гази.
За повідомленнями очевидців, ізраїльські наземні війська досягли центру міста Рафах на півдні сектору Гази і захопили стратегічно важливий пагорб. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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Очевидці та місцеві журналісти повідомляють, що ізраїльські танки досягли кільцевої розв'язки Аль-Авда, яка вважається ключовим орієнтиром у Рафасі. На кільцевій розв'язці, розташованій за 800 м від кордону з Єгиптом, розташовані великі банки, урядові установи, підприємства і магазини.
Раніше місцеві жителі розповіли ВВС, що танки захопили пагорб Зоруб, розташований за 2,5 км на північний захід від кільцевої розв'язки Аль-Авда. Пагорб є найвищою точкою на кордоні з Єгиптом, і його захоплення означає, що весь кордон з боку Гази тепер фактично перебуває під контролем Ізраїлю. Фактично Ізраїль контролює Філадельфійський коридор - вузьку смугу землі вздовж кордону до моря.
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Ізраїльські війська почали наземні операції проти ХАМАСу та інфраструктури на сході Рафаха 6 травня. Відтоді танки і війська поступово просувалися в забудовані східні та центральні райони, а також на північ уздовж 13-кілометрового кордону з Єгиптом. Тепер же вони вперше досягли центру міста.
Додамо
Ізраїльські військові не коментували це повідомлення, але опублікували заяву, в якій ідеться про те, що протягом ночі війська діяли у Філадельфійському коридорі, проводячи оперативні заходи на основі розвідданих, що вказують на присутність терористичних цілей у цьому районі. Повідомлялося також, що війська ведуть ближній бій із терористами і виявляють шахти тунелів, зброю та інші об'єкти інфраструктури терористів у цьому районі.
Нагадаємо
За даними міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, у неділю ввечері щонайменше 45 осіб - більше половини з них діти, жінки та люди похилого віку - загинули внаслідок ізраїльського авіаудару, що спричинив сильну пожежу в таборі для переміщених осіб поряд із базою матеріально-технічного постачання ООН у районі Таль аль-Султан. Ще сотні людей дістали важкі опіки, переломи та осколкові поранення.
Ізраїльські військові заявили, що метою атаки були два високопосадовці ХАМАС. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що стався трагічний інцидент і пообіцяв провести ретельне розслідування.
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