Байден закликає Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 11899 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 37655 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 62032 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 107903 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 132594 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137032 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 235940 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170749 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190115 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172980 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.8 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 23617 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 19126 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 23217 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 31963 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 38884 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 235940 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357517 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373577 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289330 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362441 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57892 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74744 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86330 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169592 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172172 перегляди
Актуальне
Байден закликає Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху

Байден закликає Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху

Київ • УНН

 • 18195 перегляди

Ізраїльський авіаудар убив 45 палестинців у наметовому містечку в Рафаху в Газі, що викликало міжнародний резонанс і заклики адміністрації Байдена до Ізраїлю захищати цивільне населення, переслідуючи бойовиків ХАМАС.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільного населення після удару ЦАХАЛ по наметовому містечку в Газі в місті Рафах, де загинули десятки палестинців. В Білому домі зіштовхнулись із закликами деяких колег-демократів припинити військові поставки до Ізраїлю. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters. 

Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, і ми розуміємо, що внаслідок цього удару загинули два високопоставлені терористи ХАМАС, відповідальні за напади на ізраїльське цивільне населення. Але, як ми вже давно зрозуміли, Ізраїль повинен вжити всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення

- заявив представник Ради національної безпеки. 

Як пише Reuters, Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з боку своєї власної партії, яка вимагає скоротити підтримку Ізраїлю, навіть до авіаудару по Рафаху в неділю ввечері. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в понеділок заявив, що не збирався спричиняти жертви серед мирного населення, але все пішло "трагічно неправильно".

Представник Ради національної безпеки розповів, що уряд США "активно взаємодіє" з ізраїльськими військовими та іншими особами на місцях, щоб оцінити подію.

Згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos, майже половина виборців-демократів не схвалюють дії Байдена у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Нагадаємо 

Ізраїльський авіаудар спровокував пожежу, яка забрала життя 45 людей у наметовому містечку в Газі в місті Рафах. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
rada-natsionalnoi-bezpeky-sshaРада національної безпеки США
bilyi-dimБілий дім
reutersReuters
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
rafakhРафах
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
sektor-hazaСектор Газа
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21