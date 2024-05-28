Байден закликає Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху
Київ • УНН
Ізраїльський авіаудар убив 45 палестинців у наметовому містечку в Рафаху в Газі, що викликало міжнародний резонанс і заклики адміністрації Байдена до Ізраїлю захищати цивільне населення, переслідуючи бойовиків ХАМАС.
Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільного населення після удару ЦАХАЛ по наметовому містечку в Газі в місті Рафах, де загинули десятки палестинців. В Білому домі зіштовхнулись із закликами деяких колег-демократів припинити військові поставки до Ізраїлю. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, і ми розуміємо, що внаслідок цього удару загинули два високопоставлені терористи ХАМАС, відповідальні за напади на ізраїльське цивільне населення. Але, як ми вже давно зрозуміли, Ізраїль повинен вжити всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення
Як пише Reuters, Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з боку своєї власної партії, яка вимагає скоротити підтримку Ізраїлю, навіть до авіаудару по Рафаху в неділю ввечері.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в понеділок заявив, що не збирався спричиняти жертви серед мирного населення, але все пішло "трагічно неправильно".
Представник Ради національної безпеки розповів, що уряд США "активно взаємодіє" з ізраїльськими військовими та іншими особами на місцях, щоб оцінити подію.
Згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos, майже половина виборців-демократів не схвалюють дії Байдена у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.
Нагадаємо
Ізраїльський авіаудар спровокував пожежу, яка забрала життя 45 людей у наметовому містечку в Газі в місті Рафах.