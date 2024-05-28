Ізраїльська атака на наметове містечко Рафах забрала життя 45 осіб, що викликало міжнародний резонанс

Ізраїльський авіаудар спровокував пожежу, яка забрала життя 45 людей у наметовому містечку в Газі в місті Рафах, заявили в понеділок офіційні особи, що викликало обурення світових лідерів, які закликали виконати рішення Всесвітнього суду, щоб зупинити атаку Ізраїлю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Збройні сили Ізраїлю, які намагаються знищити ХАМАС у Газі , заявили, що розслідують повідомлення про те, що причиною пожежі став удар, який вони завдали командирам ісламістського угруповання бойовиків у Рафаху.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що удар не мав на меті спричинити жертви серед цивільного населення.

У Рафаху ми вже евакуювали близько 1 мільйона некомбатантів, і, незважаючи на всі наші зусилля, щоб не зашкодити некомбатантам, щось, на жаль, пішло трагічно не так сказав він у своїй промові в парламенті, яка була перервана криками опозиційних законодавців.

Ті, хто вижив, сказали, що сім'ї готувалися спати, коли удар обрушився на район Тель-аль-Султан, де тисячі ховалися після того, як ізраїльські війська почали наземний наступ на сході Рафаху понад два тижні тому.

Ізраїльські військові заявили, що недільний удар, заснований на "точних розвідданих", ліквідував начальника штабу ХАМАС на другій і більшій палестинській території, Західному березі річки Йордан, а також ще одного чиновника, який стояв за смертоносними нападами на ізраїльтян.

Це сталося після перехоплення восьми ракет, випущених у бік Ізраїлю з району Рафах на півдні Гази.

Доповнення

Ізраїль продовжує свій наступ, незважаючи на рішення вищого суду ООН у п’ятницю, яке наказує припинити його, заявивши, що рішення суду надає йому певний простір для військових дій. Суд також повторив заклики до негайного та беззастережного звільнення заручників, утримуваних у Газі ХАМАСом.

США закликали Ізраїль приділяти більше уваги захисту цивільного населення, але не закликали припинити вторгнення в Рафах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він "обурений" останніми атаками Ізраїлю.

Ізраїльський удар вразив район Рафаха після обстрілу ХАМАС