Ізраїльський удар вразив район Рафаха після обстрілу ХАМАС
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я сектору Газа, кероване ХАМАС, заявило, що десятки людей було вбито або поранено внаслідок вибуху в таборі біженців у районі Рафаха.
Міністерство охорони здоров'я сектору Газа, кероване ХАМАС, заявило, що десятки людей було вбито або поранено внаслідок вибуху в таборі біженців у районі Рафаха, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала авіаудару по комплексу ХАМАС у цьому районі. У ньому йдеться, що проводиться перевірка інциденту.
Раніше того ж дня ХАМАС випустив вісім ракет із Рафаха у бік Тель-Авіва, що стало першою далекобійною атакою по місту із січня. Ракетний обстріл відбувся напередодні подальших переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, які, як очікується, відновляться наступного тижня.
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На відео з південної частини сектора Газа видно сильний вибух та сильні пожежі.
ХАМАС заявив, що ізраїльський авіаудар було завдано по табору переміщених палестинців на північний захід від Рафаха, далеко від недавніх військових операцій у означеній гуманітарній безпечній зоні. Повідомляється, що серед загиблих жінки та діти.
У ЦАХАЛ заявили, що завдали удару по бойовиках ХАМАС у цьому районі, і вказали, що їм відомо про повідомлення, що удар спричинив пожежу, внаслідок якої постраждали мирні жителі. ЦАХАЛ розглядав інцидент, але заявив, що використав високоточну зброю проти законних цілей.
У своїй заяві ЦАХАЛ заявив, що "знищив" двох високопоставлених діячів ХАМАС – Ясіна Рабіа Рабіа та Халеда Нагара Нагара – внаслідок "точного" авіаудару "на північному заході Рафаха".
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Міністерство охорони здоров'я, кероване ХАМАС, повідомило, що внаслідок ізраїльського удару 35 людей загинули та десятки отримали поранення.
Представник Палестинського товариства Червоного Півмісяця, якого цитує інформаційне агентство Associated Press, заявив, що кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки пошуково-рятувальні роботи продовжуються в районі Таль-ель-Султан міста Рафаха, приблизно за 2 км на північний захід від центру міста.
Очевидець повідомив інформаційному агентству Reuters, що весь район у Таль-ель-Султані був "спалений".
Доповнення
Військова кампанія Ізраїлю в Газі розпочалася після того, як 7 жовтня бойовики під керівництвом ХАМАС атакували Ізраїль, вбивши близько 1200 людей і забравши ще 252 людини у Газу як заручників.
За даними міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, відтоді у війні загинуло близько 36 тисяч палестинців.