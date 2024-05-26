ХАМАС вперше за чотири місяці вдарив по Тель-Авіву: що відомо
Київ • УНН
Військове крило ХАМАС вперше за чотири місяці здійснило ракетний обстріл Тель-Авіва, випустивши щонайменше вісім ракет з Гази, кілька з яких були перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони, про жертви не повідомляється.
Військове крило "ХАМАС" у неділю, 26 травня, завдало "великого ракетного удару" по Тель-Авіву. В армії оборони Ізраїлю заявили про щонайменше вісім ракет, які були випущені з району міста Рафах на півдні Гази, кілька з них було перехоплено. Повідомлень про постраждалих не надходило. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та The Times Of Israel.
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Згідно із повідомленням ЦАХАЛ, вісім ракет було запущено з району Рафах на півдні сектора Газа по центральній частині Ізраїлю. Кілька з них були збиті засобами ППО.
Телеканал ХАМАС "Аль-Акса" повідомив, що ракети були запущені із сектора Гази.
У заяві на своєму Telegram-каналі військового крила "ХАМАС" "Бригади Аль-Кассама" написали, що ракети були випущені у відповідь на те, що вони назвали "сіоністськими розправами над цивільним населенням".
Ізраїльські служби швидкої медичної допомоги заявили, що не отримували повідомлень про постраждалих.
Як зазначається, сирени не лунали в Тель-Авіві останні чотири місяці.
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