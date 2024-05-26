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ХАМАС впервые за четыре месяца ударил по Тель-Авиву: что известно
Военное крыло ХАМАС впервые за четыре месяца осуществило ракетный обстрел Тель-Авива, выпустив по меньшей мере восемь ракет из Газы, несколько из которых были перехвачены израильскими системами противовоздушной обороны, о жертвах не сообщается.
Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне рф из-за страха перед кремлем – Зеленский
По словам Президента Зеленского, лидеры стран Центральной Азии больше на стороне россии, чем Украины, потому что они боятся кремля.
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье, Украина, прогремел взрыв.
Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок
В результате российского удара по Богуславке в Харьковской области погибла пожилая женщина и были ранены двое гражданских, в том числе 9-летний мальчик.
В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории рф американским оружием - нардеп
Белый дом обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары по территории россии американским оружием, но пока что решение не имеет консенсуса.
Удар рф по гипермаркету в Харькове: уже 15 погибших
Российский удар по гипермаркету в Харькове, Украина, привел к гибели 15 человек.
Утром в Хмельницкой области работала ПВО: без пострадавших и разрушений
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области утром 26 мая системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели, жертв и разрушений не зафиксировано.
Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал
Мужчина по имени Станислав Московский был задержан во время комендантского часа, доставлен в РТЦК, но сбежал перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, сообщает Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб
Боевые действия продолжаются вблизи Андреевки, а на Краматорском направлении российские оккупанты совершили две попытки наступления, но были отбиты.
В Литве продолжается второй тур выборов президента
В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.