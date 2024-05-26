ХАМАС впервые за четыре месяца ударил по Тель-Авиву: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  101473 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  135156 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  137914 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  159712 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140387 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125170 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116447 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107928 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101776 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99619 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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22 мая 2024, 06:00  •  324470 просмотра

ХАМАС впервые за четыре месяца ударил по Тель-Авиву: что известно

Военное крыло ХАМАС впервые за четыре месяца осуществило ракетный обстрел Тель-Авива, выпустив по меньшей мере восемь ракет из Газы, несколько из которых были перехвачены израильскими системами противовоздушной обороны, о жертвах не сообщается.

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ХАМАС впервые за четыре месяца ударил по Тель-Авиву: что известно

Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне рф из-за страха перед кремлем – Зеленский

По словам Президента Зеленского, лидеры стран Центральной Азии больше на стороне россии, чем Украины, потому что они боятся кремля.

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Лидеры стран Центральной Азии больше на стороне рф из-за страха перед кремлем – Зеленский

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье, Украина, прогремел взрыв.

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В Запорожье прогремел взрыв

Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок

В результате российского удара по Богуславке в Харьковской области погибла пожилая женщина и были ранены двое гражданских, в том числе 9-летний мальчик.

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Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок

В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории рф американским оружием - нардеп

Белый дом обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары по территории россии американским оружием, но пока что решение не имеет консенсуса.

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В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории рф американским оружием - нардеп

Удар рф по гипермаркету в Харькове: уже 15 погибших

Российский удар по гипермаркету в Харькове, Украина, привел к гибели 15 человек.

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Удар рф по гипермаркету в Харькове: уже 15 погибших

Утром в Хмельницкой области работала ПВО: без пострадавших и разрушений

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области утром 26 мая системы противовоздушной обороны поразили вражеские цели, жертв и разрушений не зафиксировано.

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Утром в Хмельницкой области работала ПВО: без пострадавших и разрушений

Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

Мужчина по имени Станислав Московский был задержан во время комендантского часа, доставлен в РТЦК, но сбежал перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, сообщает Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Общество •   •  11394 просмотра
Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

Боевые действия продолжаются вблизи Андреевки, а на Краматорском направлении российские оккупанты совершили две попытки наступления, но были отбиты.

Война •   •  13064 просмотра
Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

В Литве продолжается второй тур выборов президента

В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.

Новости Мира •   •  10979 просмотра
В Литве продолжается второй тур выборов президента