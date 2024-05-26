ХАМАС впервые за четыре месяца ударил по Тель-Авиву: что известно

Военное крыло "ХАМАС" в воскресенье, 26 мая, нанесло "большой ракетный удар" по Тель-Авиву. В армии обороны Израиля заявили о по меньшей мере восьми ракетах, которые были выпущены из района города Рафах на юге Газы, несколько из них были перехвачены. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и The Times Of Israel.

Детали

Согласно сообщению ЦАХАЛ, восемь ракет было запущено из района Рафах на юге сектора Газа по центральной части Израиля. Несколько из них были сбиты средствами ПВО.

Телеканал ХАМАС "Аль-Акса" сообщил, что ракеты были запущены из сектора Газа.

В заявлении на своем Telegram-канале военного крыла "ХАМАС" "Бригады Аль-Кассама" написали, что ракеты были выпущены в ответ на то, что они назвали "сионистскими расправами над гражданским населением".

Израильские службы скорой медицинской помощи заявили, что не получали сообщений о пострадавших.

Как отмечается, сирены не звучали в Тель-Авиве последние четыре месяца.

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