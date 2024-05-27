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Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Рафаху голови штабу ХАМАС

Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Рафаху голови штабу ХАМАС

Київ • УНН

 • 28372 перегляди

Ізраїльська армія оголосила про ліквідацію голови штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан Ясіна Рабіа і високопоставленого представника ХАМАС Халеда Нагара в результаті авіаудару в Рафаху, сектор Газа.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію голови штабу палестинського руху ХАМАС на Західному березі Йордану. Його було вбито ударом з повітря на півдні сектора Гази. Палестинський бойовик керував усією діяльністю ХАМАС на Західному березі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Літак ізраїльських ВПС знищив терориста Ясіна Рабіа — командувача штабу Хамас в Юдеї та Самарії (Західний берег Йордану), а також Халеда Нагара - високопоставленого представника крила Хамас в Юдеї та Самарії

йдеться у повідомленні

Зазначається, що ізраїльські сили завдали удару в районі Таль-ас-Султан на північному заході Рафаха на основі розвідувальних даних.

ХАМАС вперше за чотири місяці вдарив по Тель-Авіву: що відомо26.05.24, 16:04 • 28841 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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