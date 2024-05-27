Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Иордана. Он был убит ударом с воздуха на юге сектора Газа. Палестинский боевик руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Самолет израильских ВВС уничтожил террориста Ясина Рабиа - командующего штаба Хамас в Иудее и Самарии (Западный берег Иордана), а также Халеда Нагара - высокопоставленного представителя крыла Хамас в Иудее и Самарии говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские силы нанесли удар в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха на основе разведывательных данных.

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