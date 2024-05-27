Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по комплексу ХАМАС в этом районе. В заявлении говорится, что проводится проверка инцидента.

Ранее в тот же день ХАМАС выпустил восемь ракет из Рафаха в сторону Тель-Авива, что стало первой дальнобойной атакой по городу с января. Ракетный обстрел состоялся накануне дальнейших переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которые, как ожидается, возобновятся на следующей неделе.

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На видео из южной части сектора Газа видно сильный взрыв и сильные пожары.

ХАМАС заявил, что израильский авиаудар был нанесён по лагерю перемещённых палестинцев к северо-западу от Рафаха, вдали от недавних военных операций в обозначенной гуманитарной безопасной зоне. Сообщается, что среди погибших женщины и дети.

В ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по боевикам ХАМАС в этом районе, и указали, что им известно о сообщениях, что удар вызвал пожар, в результате которого пострадали мирные жители. ЦАХАЛ рассматривал инцидент, но заявил, что использовал высокоточное оружие против законных целей.

В своем заявлении ЦАХАЛ заявил, что "уничтожил" двух высокопоставленных деятелей ХАМАС - Ясина Рабиа Рабиа и Халеда Нагара Нагара - в результате "точного" авиаудара "на северо-западе Рафаха".

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Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, сообщило, что в результате израильского удара 35 человек погибли и десятки получили ранения.

Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца, которого цитирует информационное агентство Associated Press, заявил, что количество погибших, вероятно, возрастет, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются в районе Таль-эль-Султан города Рафаха, примерно в 2 км к северо-западу от центра города.

Очевидец сообщил информационному агентству Reuters, что весь район в Таль-эль-Султане был "сожжен".

Дополнение

Военная кампания Израиля в Газе началась после того, как 7 октября боевики под руководством ХАМАС атаковали Израиль, убив около 1200 человек и забрав еще 252 человека в Газу в качестве заложников.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, с тех пор в войне погибло около 36 тысяч палестинцев.