Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

Израильский авиаудар спровоцировал пожар, который унес жизни 45 человек в палаточном городке в Газе в городе Рафах, заявили в понедельник официальные лица, что вызвало возмущение мировых лидеров, которые призвали выполнить решение Всемирного суда, чтобы остановить атаку Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Вооруженные силы Израиля, которые пытаются уничтожить ХАМАС в Газе, заявили, что расследуют сообщения о том, что причиной пожара стал удар, который они нанесли командирам исламистской группировки боевиков в Рафахе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удар не имел целью вызвать жертвы среди гражданского населения.

В Рафахе мы уже эвакуировали около 1 миллиона некомбатантов, и, несмотря на все наши усилия, чтобы не навредить некомбатантам, что-то, к сожалению, пошло трагически не так сказал он в своей речи в парламенте, которая была прервана криками оппозиционных законодателей.

Выжившие сказали, что семьи готовились спать, когда удар обрушился на район Тель-аль-Султан, где тысячи укрывались после того, как израильские войска начали наземное наступление на востоке Рафаха более двух недель назад.

Израильские военные заявили, что воскресный удар, основанный на "точных разведданных", ликвидировал начальника штаба ХАМАС на второй и более крупной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан, а также еще одного чиновника, который стоял за смертоносными нападениями на израильтян.

Это произошло после перехвата восьми ракет, выпущенных в сторону Израиля из района Рафах на юге Газы.

Дополнение

Израиль продолжает свое наступление, несмотря на решение высшего суда ООН в пятницу, которое предписывает прекратить его, заявив, что решение суда предоставляет ему определенное пространство для военных действий. Суд также повторил призывы к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых в Газе ХАМАСом.

США призвали Израиль уделять больше внимания защите гражданского населения, но не призвали прекратить вторжение в Рафах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он "возмущен" последними атаками Израиля.

Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС