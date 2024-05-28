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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 мая 2024, 10:37  •  184521 просмотра

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Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.

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Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

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Крымский журналист и фотограф Андрей Канищев, который писал для «Крым. Реалии» и вел радиопрограмму „Вкусно с Андреем Канищевым“, умер от тяжелой болезни 25 мая 2024 года в Сан-Хосе, штат Калифорния.

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В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

Китай готує цивільні пороми і судна для можливого вторгнення на Тайвань на тлі посилення тиску на острівну державу через брак військових десантних кораблів.

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Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

Российские войска продвинулись в районе сел Ольшаны, Уманское и Нетайлово, сообщает аналитический канал Deep State.

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Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

На Сумщине прогремело 89 взрывов

89 взрывов произошло в Сумской области из-за российских обстрелов и нападений на многочисленные населенные пункты за минувшие сутки.

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В Калифорнии арестовали 81-летнего "серийного стрелка из рогатки"

81-летний мужчина арестован за то, что в течение 9-10 лет серийно стрелял из рогатки в жителей Калифорнии, разбивая окна и едва не попадая в людей шарикоподшипниками.

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В Калифорнии арестовали 81-летнего "серийного стрелка из рогатки"

Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

Байден почтил погибших американских солдат в День памяти, посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище и произнеся речь, в которой подчеркнул жертвы, принесенные военнослужащими для защиты свободы и демократии.

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Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

Оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2000 человек - правительство

Масштабный оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2 000 человек в отдаленных горных селах, усложнив спасательные работы: пока найдено только 5 тел погибших.

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Оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2000 человек - правительство

Для неграмотных людей создали ручку грамотности

За всю историю человечества произошло много достижений в сфере образования, но безграмотность остается проблемой среди взрослых во всем мире. Агентство Media.Monks в партнерстве со Всемирным фондом грамотности создало ручку грамотности для неграмотных людей.

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Для неграмотных людей создали ручку грамотности

Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16

Польша закупит у США крылатые ракеты дальнего радиуса действия JASSM-ER с дальностью полета 1000 км за $735 млн для своих истребителей F-16 с поставками в 2026-2030 годах.

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Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16