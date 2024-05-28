Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять все меры предосторожности для защиты гражданского населения после удара ЦАХАЛ по палаточному городку в Газе в городе Рафах, где погибли десятки палестинцев. В Белом доме столкнулись с призывами некоторых коллег-демократов прекратить военные поставки в Израиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Израиль имеет право преследовать ХАМАС, и мы понимаем, что в результате этого удара погибли два высокопоставленных террориста ХАМАС, ответственные за нападения на израильское гражданское население. Но, как мы уже давно поняли, Израиль должен принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения - заявил представитель Совета национальной безопасности.

Как пишет Reuters, Байден столкнулся с растущим давлением со стороны своей собственной партии, которая требует сократить поддержку Израиля, даже до авиаудара по Рафаху в воскресенье вечером.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что не собирался вызывать жертвы среди мирного населения, но все пошло "трагически неправильно".

Представитель Совета национальной безопасности рассказал, что правительство США "активно взаимодействует" с израильскими военными и другими лицами на местах, чтобы оценить событие.

Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, почти половина избирателей-демократов не одобряют действия Байдена в войне между Израилем и ХАМАСом.

Напомним

Израильский авиаудар спровоцировал пожар, унесший жизни 45 человек в палаточном городке в Газе в городе Рафах.