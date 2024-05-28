Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные допустили «трагическую ошибку», в результате которой из-за израильского удара по городу Рафах на юге Газы произошел пожар в лагере беженцев и погибли по меньшей мере 45 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате израильского удара по городу Рафах на юге Газы была допущена "трагическая ошибка", в результате которой произошел пожар в лагере для перемещенных палестинцев, где, по данным местных властей, погибло по меньшей мере 45 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на CTV News.
Детали
Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы не нанести вред невинному гражданскому населению, прошлой ночью произошла трагическая ошибка. Мы расследуем инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика
Нетаньяху не уточнил, в чем именно заключалась ошибка. Сначала израильские военные заявили, что нанесли точный авиаудар по объекту ХАМАС, в результате которого были убиты два высокопоставленных боевика. Когда появились подробности удара и обстрела, военные заявили, что начали расследование гибели гражданских лиц.
По данным Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, погибло по меньшей мере 45 человек. Министерство заявило, что среди погибших по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и трое пожилых людей, еще три тела обгорели до неузнаваемости.
Добавим
Нетаньяху заявил, что Израиль должен уничтожить последние батальоны ХАМАС в Рафахе. В воскресенье боевики выпустили шквал ракет из города в направлении густонаселенной центральной части Израиля, во время этой атаки никто не пострадал.
Сейчас в Рафахе, самом южном городе Газы на границе с Египтом, проживает более миллиона человек - около половины населения Газы. Сотни тысяч людей живут в палаточных лагерях в городе и вокруг него.
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Израиль заявляет, что делает все возможное, чтобы соблюдать законы войны, и говорит, что имеет дело с врагом, который не берет на себя таких обязательств, встраивается в гражданские районы и отказывается безоговорочно освободить израильских заложников.
Совет Безопасности ООН запланировал на вторник во второй половине дня экстренное закрытое заседание по ситуации в Рафахе по просьбе Алжира, арабского представителя в Совете, сообщили два дипломата Совета в интервью агентству Associated Press до официального объявления.
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