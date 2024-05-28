Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате израильского удара по городу Рафах на юге Газы была допущена "трагическая ошибка", в результате которой произошел пожар в лагере для перемещенных палестинцев, где, по данным местных властей, погибло по меньшей мере 45 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на CTV News.

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Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы не нанести вред невинному гражданскому населению, прошлой ночью произошла трагическая ошибка. Мы расследуем инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика - заявил Нетаньяху в обращении к израильскому парламенту.

Нетаньяху не уточнил, в чем именно заключалась ошибка. Сначала израильские военные заявили, что нанесли точный авиаудар по объекту ХАМАС, в результате которого были убиты два высокопоставленных боевика. Когда появились подробности удара и обстрела, военные заявили, что начали расследование гибели гражданских лиц.

По данным Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, погибло по меньшей мере 45 человек. Министерство заявило, что среди погибших по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и трое пожилых людей, еще три тела обгорели до неузнаваемости.

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Нетаньяху заявил, что Израиль должен уничтожить последние батальоны ХАМАС в Рафахе. В воскресенье боевики выпустили шквал ракет из города в направлении густонаселенной центральной части Израиля, во время этой атаки никто не пострадал.

Сейчас в Рафахе, самом южном городе Газы на границе с Египтом, проживает более миллиона человек - около половины населения Газы. Сотни тысяч людей живут в палаточных лагерях в городе и вокруг него.

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Израиль заявляет, что делает все возможное, чтобы соблюдать законы войны, и говорит, что имеет дело с врагом, который не берет на себя таких обязательств, встраивается в гражданские районы и отказывается безоговорочно освободить израильских заложников.

Совет Безопасности ООН запланировал на вторник во второй половине дня экстренное закрытое заседание по ситуации в Рафахе по просьбе Алжира, арабского представителя в Совете, сообщили два дипломата Совета в интервью агентству Associated Press до официального объявления.

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