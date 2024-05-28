Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Газу, но их не могут доставить - Reuters

Более 100 грузовиков с гуманитарной помощью удалось доставить в сектор Газа после договоренности о перенаправлении помощи через пограничный пункт Керем-Шалом, но поставки не были распределены из-за продолжающегося израильского нападения, сообщили источники Reuters, передает УНН.

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Отмечается, что поставки крайне необходимы, поскольку мало помощи поступило на юг Газы с 6-го мая, когда Израиль взял под контроль палестинскую сторону пограничного перехода Рафах, примерно в 3,5 км от Керем Шалом и главного пункта въезда в Газу для гуманитарных и коммерческих поставок.

Эти гуманитарные поступления в южную часть Сектора Газы стали самыми крупными с начала операции ЦАХАЛ в Рафахе три недели назад.

Вблизи пограничного перехода Рафах между израильскими и египетскими войсками произошла стрельба: погиб египетский военный