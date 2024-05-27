Вблизи пограничного перехода Рафах между израильскими и египетскими войсками произошла стрельба: погиб египетский военный

Вблизи пограничного перехода Рафах на юге Сектора Газа между израильскими войсками и египетскими силами произошла перестрелка. Предварительно, в результате инцидента погиб египетский военный. Об этом пишет издание The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сегодня вблизи пограничного перехода Рафах на юге Сектора Газа между израильскими войсками и египетскими силами произошла стрельба. Отмечается, что в результате инцидента погиб египетский военный. Потерь среди израильских военных нет. пока армия обороны Израиля пока не опубликовала официальное заявление относительно инцидента.

Напомним,

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.