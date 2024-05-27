Поблизу прикордонного переходу Рафах між ізраїльськими та єгипетськими військами відбулася стрілянина: загинув єгипетський військовий
Київ • УНН
Єгипетський солдат загинув під час перестрілки між ізраїльськими та єгипетськими військами біля прикордонного переходу Рафах на півдні сектора Газа.
Поблизу прикордонного переходу Рафах на півдні Сектора Газа між ізраїльськими військами та єгипетськими силами відбулася стрілянина. Попередньо, в результаті інциденту загинув єгипетський військовий. Про це пише видання The Times of Israel, передає УНН.
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Як пише видання, сьогодні поблизу прикордонного переходу Рафах на півдні Сектора Газа між ізраїльськими військами та єгипетськими силами відбулася стрілянина. Зазначається, що в результаті інциденту загинув єгипетський військовий. Втрат серед ізраїльських військових немає.Наразі армія оборони Ізраїлю поки не опублікувала офіційну заяву щодо інциденту.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я сектору Газа, кероване ХАМАС, заявило, що десятки людей було вбито або поранено внаслідок вибуху в таборі біженців у районі Рафаха.