Вантажівки з гуманітарною допомогою прибувають до Гази, але їх не можуть доставити – Reuters
Київ • УНН
Понад 100 вантажівок з гуманітарною допомогою прибули до Гази, але через постійні ізраїльські обстріли не змогли розподілити вантажі.
Понад 100 вантажівок з гуманітарною допомогою вдалося доставити до сектора Газа після домовленості про перенаправлення допомоги через прикордонний пункт Керем-Шалом, але поставки не були розподілені через триваючий ізраїльський напад, повідомили джерела Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що поставки вкрай необхідні, оскільки мало допомоги надійшло до півдня Гази з 6-го травня, коли Ізраїль взяв під контроль палестинську сторону прикордонного переходу Рафах, приблизно за 3,5 км від Керем Шалом і головного пункту в’їзду в Газу для гуманітарних і комерційних поставок.
Ці гуманітарні надходження у південну частину Сектору Гази стали найбільшими від початку операції ЦАХАЛ у Рафаху три тижні тому.
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