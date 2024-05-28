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Вантажівки з гуманітарною допомогою прибувають до Гази, але їх не можуть доставити – Reuters

Вантажівки з гуманітарною допомогою прибувають до Гази, але їх не можуть доставити – Reuters

Київ • УНН

 • 22827 перегляди

Понад 100 вантажівок з гуманітарною допомогою прибули до Гази, але через постійні ізраїльські обстріли не змогли розподілити вантажі.

Понад 100 вантажівок з гуманітарною допомогою вдалося доставити до сектора Газа після домовленості про перенаправлення допомоги через прикордонний пункт Керем-Шалом, але поставки не були розподілені через триваючий ізраїльський напад, повідомили джерела Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що поставки вкрай необхідні, оскільки мало допомоги надійшло до півдня Гази з 6-го травня, коли Ізраїль взяв під контроль палестинську сторону прикордонного переходу Рафах, приблизно за 3,5 км від Керем Шалом і головного пункту в’їзду в Газу для гуманітарних і комерційних поставок.

Ці гуманітарні надходження у південну частину Сектору Гази стали найбільшими від початку операції ЦАХАЛ у Рафаху три тижні тому.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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