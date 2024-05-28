Нетаньяху назвав трагічною помилкою загибель цивільних під час ізраїльського удару по Газі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові припустилися "трагічної помилки", в результаті якої через ізраїльській удар по місту Рафах на півдні Гази сталася пожежа у таборі біженців та загинули щонайменше 45 осіб.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в результаті ізраїльського удару по місту Рафах на півдні Гази було допущено "трагічну помилку", в результаті якої сталася пожежа в таборі для переміщених палестинців, де, за даними місцевої влади, загинуло щонайменше 45 осіб. Про це УНН пише з посиланням на CTV News.
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Незважаючи на всі наші зусилля, спрямовані на те, щоб не завдати шкоди невинному цивільному населенню, минулої ночі сталася трагічна помилка. Ми розслідуємо інцидент і зробимо висновки, тому що така наша політика
Нетаньяху не уточнив, в чому саме полягала помилка. Спочатку ізраїльські військові заявили, що завдали точного авіаудару по об'єкту ХАМАС, в результаті якого було вбито двох високопоставлених бойовиків. Коли з'явилися подробиці удару і обстрілу, військові заявили, що розпочали розслідування загибелі цивільних осіб.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази і рятувальної служби Палестинського Червоного Півмісяця, загинуло щонайменше 45 осіб. Міністерство заявило, що серед загиблих щонайменше 12 жінок, вісім дітей і троє літніх людей, ще три тіла обгоріли до невпізнання.
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Нетаньяху заявив, що Ізраїль повинен знищити останні батальйони ХАМАС у Рафаху. У неділю бойовики випустили шквал ракет з міста в напрямку густонаселеної центральної частини Ізраїлю, під час цієї атаки ніхто не постраждав.
Наразі у Рафаху, найпівденнішому місті Гази на кордоні з Єгиптом, проживає понад мільйон людей - близько половини населення Гази. Сотні тисяч людей живуть в наметових таборах у місті та навколо нього.
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Ізраїль заявляє, що робить все можливе, щоб дотримуватися законів війни, і каже, що має справу з ворогом, який не бере на себе таких зобов'язань, вбудовується в цивільні райони і відмовляється беззастережно звільнити ізраїльських заручників.
Рада Безпеки ООН запланувала на вівторок у другій половині дня екстрене закрите засідання щодо ситуації в Рафаху на прохання Алжиру, арабського представника в Раді, повідомили два дипломати Ради в інтерв'ю агентству Associated Press до офіційного оголошення.
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