Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

По сообщениям очевидцев, израильские наземные войска достигли центра города Рафах на юге сектора Газа и захватили стратегически важный холм. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Очевидцы и местные журналисты сообщают, что израильские танки достигли кольцевой развязки Аль-Авда, которая считается ключевым ориентиром в Рафахе. На кольцевой развязке, расположенной в 800 м от границы с Египтом, находятся крупные банки, правительственные учреждения, предприятия и магазины.

Ранее местные жители рассказали ВВС, что танки захватили холм Зоруб, расположенный в 2,5 км к северо-западу от кольцевой развязки Аль-Авда. Холм является самой высокой точкой на границе с Египтом, и его захват означает, что вся граница со стороны Газы теперь фактически находится под контролем Израиля. Фактически Израиль контролирует Филадельфийский коридор - узкую полосу земли вдоль границы к морю.

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Израильские войска начали наземные операции против ХАМАСа и инфраструктуры на востоке Рафаха 6 мая. С тех пор танки и войска постепенно продвигались в застроенные восточные и центральные районы, а также на север вдоль 13-километровой границы с Египтом. Теперь же они впервые достигли центра города.

Добавим

Израильские военные не комментировали данное сообщения, но опубликовали заявление, в котором говорится, что в течение ночи войска действовали в Филадельфийском коридоре, проводя оперативные мероприятия на основе разведданных, указывающих на присутствие террористических целей в этом районе. Сообщалось также, что войска ведут ближний бой с террористами и обнаруживают шахты туннелей, оружие и другие объекты инфраструктуры террористов в этом районе.

Напомним

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, в воскресенье вечером по меньшей мере 45 человек - более половины из них дети, женщины и пожилые люди - погибли в результате израильского авиаудара, вызвавшего сильный пожар в лагере для перемещенных лиц рядом с базой материально-технического снабжения ООН в районе Таль аль-Султан. Еще сотни людей получили тяжелые ожоги, переломы и осколочные ранения.

Израильские военные заявили, что целью атаки были два высокопоставленных чиновника ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что произошел трагический инцидент и пообещал провести тщательное расследование.

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