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Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе
Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием
Польша призывает разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей в рф без ограничений.
Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства
Патрульная полиция Киевской области спасла 17-летнего парня от попытки самоубийства в Белой Церкви, установив с ним контакт, успокоив и отведя в безопасное место для оказания медицинской помощи.
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена
Игра Hamster Kombat, которая требует кликов, чтобы заработать монеты, может быть опасной для украинцев из-за российского домена и потенциального сбора данных российскими компаниями.
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали вражеские беспилотники в северной части Ровенской области.
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику
Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском
Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.
рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы
28 мая террористическая страна осуществила ракетный обстрел припортовой инфраструктуры Одессы.