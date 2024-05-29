Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израиль отрицает информацию о нанесении удара по палаточному городку в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Израильские военные отрицают информацию о нанесении удара по палаточному городку к западу от Рафаха.

Эта реакция произошла после того, как органы здравоохранения Газы сообщили о гибели по меньшей мере 21 человека в районе, который Израиль назначил зоной эвакуации гражданского населения.

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Ранее, несмотря на апелляцию Международного суда ООН, израильские танки впервые после ночи мощной бомбардировки продвинулись к центру Рафаха.

Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС