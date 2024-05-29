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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  110087 просмотра

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27 мая 2024, 06:59  •  173853 просмотра

Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.

Новости Мира •   •  4088 просмотра
Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  6845 просмотра
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Польша призывает разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей в рф без ограничений.

Война •   •  6839 просмотра
Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Патрульная полиция Киевской области спасла 17-летнего парня от попытки самоубийства в Белой Церкви, установив с ним контакт, успокоив и отведя в безопасное место для оказания медицинской помощи.

Общество •   •  6417 просмотра
Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat, которая требует кликов, чтобы заработать монеты, может быть опасной для украинцев из-за российского домена и потенциального сбора данных российскими компаниями.

Технологии •   •  6445 просмотра
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали вражеские беспилотники в северной части Ровенской области.

Война •   •  7699 просмотра
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.

Общество •   •  7774 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.

Война •   •  10434 просмотра
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.

Война •   •  10538 просмотра
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

28 мая террористическая страна осуществила ракетный обстрел припортовой инфраструктуры Одессы.

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рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы