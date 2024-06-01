Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Президент США Джо Байден обнародовал 31 мая новый план по прекращению огня в Секторе Газа. Он призвал палестинскую группировку "Хамас", признанную террористической в США и ЕС, принять это предложение. Байден в своем выступлении в Белом доме назвал предложение "дорожной картой к длительному прекращению огня и освобождению всех заложников", передает УНН.

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По его словам, соглашение состоит из трех этапов.

Первый этап продлится шесть недель и будет включать "полное и всеобъемлющее прекращение огня", вывод израильских войск из всех густонаселенных районов Газы и освобождение ряда заложников, в том числе женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. На первом этапе предлагают увеличить гуманитарную помощь-в полосу Газы будет разрешен въезд 600 грузовиков ежедневно.

Второй этап будет включать освобождение всех живых заложников, особенно солдат-мужчин, и вывод израильских войск из Газы.

Третий этап предусматривает начало масштабного восстановления региона.

Предложение Израиля было передано "Хамасу"в четверг, отметил Байден.

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