ХАМАС положительно отреагировал на предложение США о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

В воскресенье лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе объявил, что его организация приняла положительный ответ на предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в Газе.

В своем выступлении по случаю исламского праздника Курбан-байрам, Ханийе заявил, что предложение американского лидера полностью соответствует их намерениям по заключению соглашения, которое предусматривает прекращение огня в Газе.

Напомним

Соединенные Штаты обнародовали свой план по прекращению огня в Газе еще 31 мая.

Израиль, со своей стороны, подчеркнул, что военная кампаний будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет изгнан из Газы

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