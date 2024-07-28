"Я решительно осуждаю это кровопролитие. Нам нужно независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента". Об этом сообщает Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель в X, передает УНН.

Детали

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель осудил ракетный обстрел Голанских высот, произошедший в субботу.

Шокирующие кадры с футбольного поля в друзском городке Мадждал Шамс. Я решительно осуждаю это кровопролитие. Нам нужно независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявлять крайнюю сдержанность и избегать дальнейшей эскалации - написал в X Жозеп Боррель.

По данным израильской службы спасения, в результате нападения со стороны Ливана погибли по меньшей мере 12 молодых людей, еще почти 20 получили ранения.

Ракетна атака на Голанських висотах: 11 загиблих, Ізраїль звинувачує Хезболлу