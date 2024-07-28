Председатель Европарламента Жозеп Боррель осудил ракетный обстрел Голанских высот. В результате нападения со стороны Ливана погибли по меньшей мере 12 молодых людей, еще почти 20 получили ранения.
"Я решительно осуждаю это кровопролитие. Нам нужно независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента". Об этом сообщает Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель в X, передает УНН.
Детали
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель осудил ракетный обстрел Голанских высот, произошедший в субботу.
Шокирующие кадры с футбольного поля в друзском городке Мадждал Шамс. Я решительно осуждаю это кровопролитие. Нам нужно независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявлять крайнюю сдержанность и избегать дальнейшей эскалации
По данным израильской службы спасения, в результате нападения со стороны Ливана погибли по меньшей мере 12 молодых людей, еще почти 20 получили ранения.
Ракетна атака на Голанських висотах: 11 загиблих, Ізраїль звинувачує Хезболлу27 июля 2024, 20:30 • 7113 просмотров