В Нью-Йорке президент Сирии встретился с американским генералом, который в свое время его арестовывал

На полях Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке, президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился за одним столом с бывшим генералом армии США Дэвидом Петреусом, который в 2006 году возглавлял войска вторжения в Ирак и непосредственно контролировал его задержание. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Нью-Йорк как первый за почти 60 лет глава сирийского государства, участвующий в Генассамблее ООН. Он уже провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и выступил на ряде мероприятий.

На форуме Concordia Annual Summit, который проходит параллельно с Генассамблеей, аш-Шараа и Петреус обсудили будущее Сирии и вызовы для региона. Генерал назвал трансформацию аш-Шараа "одной из самых впечатляющих в современной истории Ближнего Востока" и даже признался, что является его "поклонником".

Сирийский лидер заявил, что война научила его ценить мир: "Мы не можем оценивать прошлое по правилам настоящего и настоящее по правилам прошлого. Сегодня важно — защищать сирийский народ и стабильность региона".

Он также затронул тему межконфессионального насилия в Сирии, подчеркнув, что ответственность за хаос лежит на предыдущем режиме, и заверил, что новая власть расследует все преступления. Президент пообещал защиту прав национальных меньшинств, в частности курдов, но подчеркнул, что только государственная армия должна быть вооруженной силой в стране.

Аш-Шараа заявил, что Сирия стремится к экономическому восстановлению и миру. Он подтвердил, что продолжаются переговоры по безопасности с Израилем относительно урегулирования на основе соглашения 1974 года, хотя подчеркнул: Израиль уже совершил более тысячи ударов по территории Сирии после падения Асада и до сих пор удерживает Голанские высоты.

