В Нью-Йорке президент Сирии встретился с американским генералом, который в свое время его арестовывал

11:04 • 2916 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
10:07 • 4236 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
08:38 • 13798 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
07:25 • 12546 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 14757 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 13512 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26087 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44272 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35592 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
23 сентября, 13:28 • 32937 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия Кардинале
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в Башкортостане
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

В Нью-Йорке президент Сирии встретился с американским генералом, который в свое время его арестовывал

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с бывшим генералом армии США Дэвидом Петреусом в Нью-Йорке. Петреус в 2006 году контролировал задержание аш-Шараа в Ираке.

В Нью-Йорке президент Сирии встретился с американским генералом, который в свое время его арестовывал

На полях Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке, президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился за одним столом с бывшим генералом армии США Дэвидом Петреусом, который в 2006 году возглавлял войска вторжения в Ирак и непосредственно контролировал его задержание. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Нью-Йорк как первый за почти 60 лет глава сирийского государства, участвующий в Генассамблее ООН. Он уже провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и выступил на ряде мероприятий.

На форуме Concordia Annual Summit, который проходит параллельно с Генассамблеей, аш-Шараа и Петреус обсудили будущее Сирии и вызовы для региона. Генерал назвал трансформацию аш-Шараа "одной из самых впечатляющих в современной истории Ближнего Востока" и даже признался, что является его "поклонником".

Сирийский лидер заявил, что война научила его ценить мир: "Мы не можем оценивать прошлое по правилам настоящего и настоящее по правилам прошлого. Сегодня важно — защищать сирийский народ и стабильность региона".

Белый дом планирует двусторонние переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа и Зеленским - WSJ20.09.25, 22:33 • 5049 просмотров

Он также затронул тему межконфессионального насилия в Сирии, подчеркнув, что ответственность за хаос лежит на предыдущем режиме, и заверил, что новая власть расследует все преступления. Президент пообещал защиту прав национальных меньшинств, в частности курдов, но подчеркнул, что только государственная армия должна быть вооруженной силой в стране.

Аш-Шараа заявил, что Сирия стремится к экономическому восстановлению и миру. Он подтвердил, что продолжаются переговоры по безопасности с Израилем относительно урегулирования на основе соглашения 1974 года, хотя подчеркнул: Израиль уже совершил более тысячи ударов по территории Сирии после падения Асада и до сих пор удерживает Голанские высоты.

Сирия определилась с новой датой первых выборов после свержения режима Асада21.09.25, 19:19 • 4802 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Марко Рубио
Израиль
Ирак
Голанские высоты
Сирия
Нью-Йорк