У Нью-Йорку президент Сирії зустрівся з американським генералом, який свого часу його заарештовував
Київ • УНН
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа зустрівся з колишнім генералом армії США Девідом Петреусом у Нью-Йорку. Петреус у 2006 році контролював затримання аш-Шараа в Іраку.
На полях Генасамблеї ООН, у Нью-Йорку, президент Сирії Ахмед аш-Шараа зустрівся за одним столом із колишнім генералом армії США Девідом Петреусом, який у 2006 році очолював війська вторгнення в Ірак і безпосередньо контролював його затримання. Про це повідомляє Al Jazeera, пише УНН.
Деталі
Президент Сирії аш-Шараа прибув до Нью-Йорка як перший за майже 60 років глава сирійської держави, що бере участь у Генасамблеї ООН. Він уже провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та виступив на низці заходів.
На форумі Concordia Annual Summit, який відбувається паралельно з Генасамблеєю, аш-Шараа і Петреус обговорили майбутнє Сирії та виклики для регіону. Генерал назвав трансформацію аш-Шараа "однією з найвражаючих у сучасній історії Близького Сходу" та навіть зізнався, що є його "шанувальником".
Сирійський лідер заявив, що війна навчила його цінувати мир: "Ми не можемо оцінювати минуле за правилами сьогодення і сьогодення за правилами минулого. Сьогодні важливо — захищати сирійський народ і стабільність регіону".
Білий дім планує двосторонні переговори Трампа з президентом Сирії аш-Шараа та Зеленським - WSJ20.09.25, 22:33 • 5049 переглядiв
Він також торкнувся теми міжконфесійного насильства в Сирії, наголосивши, що відповідальність за хаос лежить на попередньому режимі, і запевнив, що нова влада розслідує всі злочини. Президент пообіцяв захист прав національних меншин, зокрема курдів, але підкреслив, що лише державна армія має бути озброєною силою в країні.
Аш-Шараа заявив, що Сирія прагне економічного відновлення і миру. Він підтвердив, що тривають безпекові перемовини з Ізраїлем щодо врегулювання на основі угоди 1974 року, хоча наголосив: Ізраїль уже здійснив понад тисячу ударів по території Сирії після падіння Асада й досі утримує Голанські висоти.
Сирія визначилася з новою датою перших виборів після повалення режиму Асада21.09.25, 19:19 • 4802 перегляди