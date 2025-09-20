Білий дім планує двосторонні переговори Трампа з ghtpbltynjv Cbhs] аш-Шараа та Зеленським - WSJ.
Київ • УНН
Дональд Трамп планує двосторонні переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та Президентом України Володимиром Зеленським. Також можлива зустріч американського президента з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Вашингтон планує двосторонні переговори глави Білого дому Дональда Трампа з президентом Сирії перехідного періоду Ахмедом аш-Шараа та Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН із посиланням на Wall Street Journal.
Деталі
"Білий дім працює над тим, щоб запланувати двосторонні переговори Трампа зі світовими лідерами, такими як президент Сирії Ахмед аш-Шараа та Президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що крім того, американський президент може вперше за свій другий термін як глава Білого дому зустрітися з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Дати можливих зустрічей наразі не озвучуються.
Раніше Трамп оголосив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, що прийме у Вашингтоні турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана 25 вересня. За його словами, сторони працюють над безліччю торгових та військових угод, у тому числі над масштабною закупівлею літаків Boeing, великою угодою щодо винищувачів F-16, а також про продовження переговорів щодо F-35, які, як очікується, завершаться позитивно.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти росії. Глава держави наголосив на готовності до зустрічі з путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.
Нагадаємо
Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.
