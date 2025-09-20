Білий дім планує двосторонні переговори Трампа з ghtpbltynjv Cbhs] аш-Шараа та Зеленським - WSJ.

$41.250.00
48.780.00
ukenru
15:23 • 7532 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 19611 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 23283 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 34274 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 52489 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 52575 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51020 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 44524 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 54299 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 68334 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
77%
756мм
Популярнi новини
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 3020 вересня, 09:42 • 7502 перегляди
Ситуація на півдні залишається незмінною, проте напруженою - Волошин 20 вересня, 10:40 • 3370 перегляди
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА20 вересня, 12:59 • 6122 перегляди
Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку14:09 • 4064 перегляди
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тваринPhoto15:13 • 5270 перегляди
Публікації
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15 • 3240 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 34285 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 52496 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 58465 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 68336 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Єрмак
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 54299 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 58460 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 26602 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 28705 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 31383 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
E-6 Mercury

Білий дім планує двосторонні переговори Трампа з ghtpbltynjv Cbhs] аш-Шараа та Зеленським - WSJ.

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Дональд Трамп планує двосторонні переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та Президентом України Володимиром Зеленським. Також можлива зустріч американського президента з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Білий дім планує двосторонні переговори Трампа з ghtpbltynjv Cbhs] аш-Шараа та Зеленським - WSJ.

Вашингтон планує двосторонні переговори глави Білого дому Дональда Трампа з президентом Сирії перехідного періоду Ахмедом аш-Шараа та Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН із посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

"Білий дім працює над тим, щоб запланувати двосторонні переговори Трампа зі світовими лідерами, такими як президент Сирії Ахмед аш-Шараа та Президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що крім того, американський президент може вперше за свій другий термін як глава Білого дому зустрітися з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Дати можливих зустрічей наразі не озвучуються.

Раніше Трамп оголосив на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, що прийме у Вашингтоні турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана 25 вересня. За його словами, сторони працюють над безліччю торгових та військових угод, у тому числі над масштабною закупівлею літаків Boeing, великою угодою щодо винищувачів F-16, а також про продовження переговорів щодо F-35, які, як очікується, завершаться позитивно.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти росії. Глава держави наголосив на готовності до зустрічі з путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.

Нагадаємо

Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.

Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії перед зустріччю президентів України та США20.09.25, 20:40 • 1574 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Дональд Трамп
Сирія
Нью-Йорк
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна