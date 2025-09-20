$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 17390 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 20774 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 30454 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 49568 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 51464 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50350 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 43370 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 53087 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 67114 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії перед зустріччю президентів України та США

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з Державним секретарем США Марко Рубіо підготовку безпекових гарантій для України та розширення співпраці. Розмова відбулася напередодні зустрічі президентів України та США у Нью-Йорку.

Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії перед зустріччю президентів України та США

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку, передає УНН.

Деталі

Глава Офісу Президента подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України.

Ми обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах. Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру 

- резюмував Єрмак.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з Путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна