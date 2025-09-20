Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії перед зустріччю президентів України та США
Київ • УНН
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з Державним секретарем США Марко Рубіо підготовку безпекових гарантій для України та розширення співпраці. Розмова відбулася напередодні зустрічі президентів України та США у Нью-Йорку.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку, передає УНН.
Деталі
Глава Офісу Президента подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України.
Ми обговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах. Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру
Додамо
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з Путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.