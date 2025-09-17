Зеленський поїде до Нью-Йорка наступного тижня на засідання Генасамблеї ООН - МЗС

Українська делегація планує відправитися до Нью-Йорка на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським для участі у засіданні Генасамблеї ООН. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Це 80-та Генасамблея. Україна є державою засновницею ООН, тому для нас ця сесія мають теж символічне дуже важливе значення. Ми знаємо, що сьогодні організація перебуває в дуже тяжкому стані. Забагато у світі країн, режимів, які підривають статут ООН, підривають його основні принципи. І в цьому світі потрібне посилення і потрібне втілення всіх тих принципів, які викладені в статуті ООН за допомогою сили. Наступного тижня ми дійсно готуємося до Генасамблеї, до поїздки української делегації. Звісно найвищого рівня, тобто на чолі з Президентом України - сказав Тихий.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку, де проходитиме 80-а сесія Генасамблеї ООН.