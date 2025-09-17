$41.180.06
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Зеленський поїде до Нью-Йорка наступного тижня на засідання Генасамблеї ООН - МЗС

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.

Зеленський поїде до Нью-Йорка наступного тижня на засідання Генасамблеї ООН - МЗС

Українська делегація планує відправитися до Нью-Йорка на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським для участі у засіданні Генасамблеї ООН. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Це 80-та Генасамблея. Україна є державою засновницею ООН, тому для нас ця сесія мають теж символічне дуже важливе значення. Ми знаємо, що сьогодні організація перебуває в дуже тяжкому стані. Забагато у світі країн, режимів, які підривають статут ООН, підривають його основні принципи. І в цьому світі потрібне посилення і потрібне втілення всіх тих принципів, які викладені в статуті ООН за допомогою сили. Наступного тижня ми дійсно готуємося до Генасамблеї, до поїздки української делегації. Звісно найвищого рівня, тобто на чолі з Президентом України

- сказав Тихий.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку, де проходитиме 80-а сесія Генасамблеї ООН.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна