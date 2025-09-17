Зеленский поедет в Нью-Йорк на следующей неделе на заседание Генассамблеи ООН - МИД

Украинская делегация планирует отправиться в Нью-Йорк во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским для участия в заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

Это 80-я Генассамблея. Украина является государством-основателем ООН, поэтому для нас эта сессия имеет тоже символическое очень важное значение. Мы знаем, что сегодня организация находится в очень тяжелом состоянии. Слишком много в мире стран, режимов, которые подрывают устав ООН, подрывают его основные принципы. И в этом мире необходимо усиление и необходимо воплощение всех тех принципов, которые изложены в уставе ООН с помощью силы. На следующей неделе мы действительно готовимся к Генассамблее, к поездке украинской делегации. Конечно, высшего уровня, то есть во главе с Президентом Украины - сказал Тихий.

Напомним

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где будет проходить 80-я сессия Генассамблеи ООН.