09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Зеленский поедет в Нью-Йорк на следующей неделе на заседание Генассамблеи ООН - МИД

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, подчеркнув важность сессии для Украины как страны-основательницы ООН.

Зеленский поедет в Нью-Йорк на следующей неделе на заседание Генассамблеи ООН - МИД

Украинская делегация планирует отправиться в Нью-Йорк во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским для участия в заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

Это 80-я Генассамблея. Украина является государством-основателем ООН, поэтому для нас эта сессия имеет тоже символическое очень важное значение. Мы знаем, что сегодня организация находится в очень тяжелом состоянии. Слишком много в мире стран, режимов, которые подрывают устав ООН, подрывают его основные принципы. И в этом мире необходимо усиление и необходимо воплощение всех тех принципов, которые изложены в уставе ООН с помощью силы. На следующей неделе мы действительно готовимся к Генассамблее, к поездке украинской делегации. Конечно, высшего уровня, то есть во главе с Президентом Украины

- сказал Тихий.

Напомним

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где будет проходить 80-я сессия Генассамблеи ООН.

Павел Башинский

Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина