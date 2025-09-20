$41.250.00
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 21636 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 31814 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 50619 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 51889 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 50619 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 43779 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 53477 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 67496 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34722 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности перед встречей президентов Украины и США

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с Государственным секретарем США Марко Рубио подготовку гарантий безопасности для Украины и расширение сотрудничества. Разговор состоялся накануне встречи президентов Украины и США в Нью-Йорке.

Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности перед встречей президентов Украины и США

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио накануне важной встречи президентов Украины и Соединенных Штатов в Нью-Йорке, передает УНН.

Детали

Глава Офиса Президента поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины.

Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах. Вместе с Марко Рубио отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира 

- резюмировал Ермак.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против россии. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с путиным и призвал к совместным решениям по сбитию беспилотников.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. 

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Марко Рубио
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина