Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности перед встречей президентов Украины и США

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио накануне важной встречи президентов Украины и Соединенных Штатов в Нью-Йорке, передает УНН.

Детали

Глава Офиса Президента поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины.

Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах. Вместе с Марко Рубио отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира - резюмировал Ермак.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против россии. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с путиным и призвал к совместным решениям по сбитию беспилотников.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.