Белый дом планирует двусторонние переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа и Зеленским - WSJ

$41.250.00
48.780.00
ukenru
15:23 • 7480 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 23230 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 34205 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 52430 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 52555 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 51006 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 44507 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 54281 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 68311 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34937 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
77%
756мм
Популярные новости
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Днепр возросло до 3020 сентября, 09:42 • 7502 просмотра
Ситуация на юге остается неизменной, однако напряженной - Волошин20 сентября, 10:40 • 3370 просмотра
Силы ПВО работают по целям: в небе Киевщины зафиксированы вражеские БпЛА20 сентября, 12:59 • 6122 просмотра
Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку14:09 • 4064 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животныхPhoto15:13 • 5270 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 3180 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 34222 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 52441 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 58440 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 68315 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Андрій Єрмак
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 54281 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 58428 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 26588 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 28686 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 31368 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Facebook
ТикТок
Бильд
E-6 Mercury

Белый дом планирует двусторонние переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа и Зеленским - WSJ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональд Трамп планирует двусторонние переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также возможна встреча американского президента с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Белый дом планирует двусторонние переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа и Зеленским - WSJ

Вашингтон планирует двусторонние переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

"Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Указывается, что кроме того, американский президент может впервые за свой второй срок как глава Белого дома встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Даты возможных встреч пока не озвучиваются.

Ранее Трамп объявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что примет в Вашингтоне турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 25 сентября. По его словам, стороны работают над множеством торговых и военных соглашений, в том числе над масштабной закупкой самолетов Boeing, крупной сделкой по истребителям F-16, а также о продолжении переговоров по F-35, которые, как ожидается, завершатся позитивно.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против россии. Глава государства подчеркнул готовность к встрече с путиным и призвал к совместным решениям по сбитию беспилотников.

Напомним

Зеленский возглавит украинскую делегацию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, подчеркнув важность сессии для Украины как страны-основательницы ООН.

Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности перед встречей президентов Украины и США20.09.25, 20:40 • 1564 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Сирия
Нью-Йорк
Турция
Владимир Зеленский
Украина