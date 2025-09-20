Белый дом планирует двусторонние переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа и Зеленским - WSJ
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует двусторонние переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также возможна встреча американского президента с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Вашингтон планирует двусторонние переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.
Детали
"Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Указывается, что кроме того, американский президент может впервые за свой второй срок как глава Белого дома встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Даты возможных встреч пока не озвучиваются.
Ранее Трамп объявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что примет в Вашингтоне турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 25 сентября. По его словам, стороны работают над множеством торговых и военных соглашений, в том числе над масштабной закупкой самолетов Boeing, крупной сделкой по истребителям F-16, а также о продолжении переговоров по F-35, которые, как ожидается, завершатся позитивно.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против россии. Глава государства подчеркнул готовность к встрече с путиным и призвал к совместным решениям по сбитию беспилотников.
Напомним
Зеленский возглавит украинскую делегацию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, подчеркнув важность сессии для Украины как страны-основательницы ООН.
