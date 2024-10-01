Израиль ударил по Дамаску в Сирии, три человека погибли, среди них телеведущая - CNN

В ночь на 1 октября в результате израильского удара по Дамаску в Сирии три человека погибли, в том числе телеведущая. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на сирийские государственные СМИ пишет УНН.

Детали

Известная сирийская телеведущая Сафаа Ахмед погибла вместе с двумя другими людьми во время ночного израильского удара по Дамаску, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Главное управление радио и телевидения объявляет о смерти телеведущей Сафаа Ахмед как мученицы после вероломной израильской агрессии на столицу Дамаск, - говорится в сообщении.

Министерство обороны Сирии заявило, что израильские военные атаковали Дамаск с помощью беспилотников и самолетов около 2 часов ночи по местному времени с «направления оккупированных Голанских высот».

«Наши системы противовоздушной обороны противостояли ракетам и беспилотникам агрессора и сбили большинство из них», - говорится в заявлении министерства, добавив, что в результате удара погибло трое гражданских лиц и еще девять получили ранения.

Отмечается, что видеозаписи, размещенные в социальных сетях с географической привязкой, показывают, что взрыв произошел рядом со зданием сирийского телекоммуникационного оператора, к западу от военного аэропорта города. На дополнительных видео с географической привязкой CNN видно автомобиль, охваченный пламенем после взрыва.

Неясно, то ли это то место, где была убита Ахмед или другие люди, и SANA не сообщила о месте их гибели.

На вопрос об этих сообщениях израильские военные ответили: «Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ».

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