Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, троє людей загинуло, серед них телеведуча - CNN

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55328 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105727 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144245 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118979 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111043 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114721 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141035 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75337 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83755 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178181 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 15561 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 27017 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 37887 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 19134 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 13701 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144256 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141041 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178184 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516834 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6214 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33479 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33208 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35331 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59238 перегляди
Актуальне
Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, троє людей загинуло, серед них телеведуча - CNN

Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, троє людей загинуло, серед них телеведуча - CNN

Київ • УНН

 • 33340 перегляди

Внаслідок нічного ізраїльського удару по Дамаску загинуло троє людей, серед яких відома телеведуча Сафаа Ахмед. Сирійське міноборони заявило, що атака була здійснена за допомогою безпілотників і літаків.

У ніч на 1 жовтня в результаті ізраїльського удару по Дамаску у Сирії троє людей загинуло, в тому числі телеведуча. Про це повідомляє CNN, з посиланням на сирійські державні ЗМІ пише УНН.

Деталі

Відома сирійська телеведуча Сафаа Ахмед загинула разом з двома іншими людьми під час нічного ізраїльського удару по Дамаску, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA.

Головне управління радіо і телебачення оголошує про смерть телеведучої Сафаа Ахмед як мучениці після віроломної ізраїльської агресії на столицю Дамаск,

- йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск за допомогою безпілотників і літаків близько 2 години ночі за місцевим часом з "напрямку окупованих Голанських висот".

"Наші системи протиповітряної оборони протистояли ракетам і безпілотникам агресора і збили більшість з них", - йдеться в заяві міністерства, додавши, що в результаті удару загинуло троє цивільних осіб і ще дев'ять отримали поранення.

Зазначається, що відеозаписи, розміщені в соціальних мережах з географічною прив'язкою, показують, що вибух стався поруч з будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста. На додаткових відео з географічною прив'язкою CNN видно автомобіль, охоплений полум'ям після вибуху.

Неясно, чи це те місце, де була вбита Ахмед чи інші люди, і SANA не повідомила про місце їхньої загибелі.

На запитання про ці повідомлення ізраїльські військові відповіли: "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану01.10.24, 02:45 • 17981 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
damaskДамаск
holanski-vysotyГоланські висоти
syriiaСирія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05