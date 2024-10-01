Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, троє людей загинуло, серед них телеведуча - CNN
Київ • УНН
Внаслідок нічного ізраїльського удару по Дамаску загинуло троє людей, серед яких відома телеведуча Сафаа Ахмед. Сирійське міноборони заявило, що атака була здійснена за допомогою безпілотників і літаків.
У ніч на 1 жовтня в результаті ізраїльського удару по Дамаску у Сирії троє людей загинуло, в тому числі телеведуча. Про це повідомляє CNN, з посиланням на сирійські державні ЗМІ пише УНН.
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Відома сирійська телеведуча Сафаа Ахмед загинула разом з двома іншими людьми під час нічного ізраїльського удару по Дамаску, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA.
Головне управління радіо і телебачення оголошує про смерть телеведучої Сафаа Ахмед як мучениці після віроломної ізраїльської агресії на столицю Дамаск,
Міністерство оборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск за допомогою безпілотників і літаків близько 2 години ночі за місцевим часом з "напрямку окупованих Голанських висот".
"Наші системи протиповітряної оборони протистояли ракетам і безпілотникам агресора і збили більшість з них", - йдеться в заяві міністерства, додавши, що в результаті удару загинуло троє цивільних осіб і ще дев'ять отримали поранення.
Зазначається, що відеозаписи, розміщені в соціальних мережах з географічною прив'язкою, показують, що вибух стався поруч з будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста. На додаткових відео з географічною прив'язкою CNN видно автомобіль, охоплений полум'ям після вибуху.
Неясно, чи це те місце, де була вбита Ахмед чи інші люди, і SANA не повідомила про місце їхньої загибелі.
На запитання про ці повідомлення ізраїльські військові відповіли: "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".
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