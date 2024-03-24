Израильские авиаудары в Ливане привели к ранениям по меньшей мере 3 человек

В результате израильских авиаударов на базу Хезболлы в Ливане, по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В ночь с субботы на воскресенье Израиль совершил авиаудары в сторону базы Хезболлы в восточном ливанском городе Баальбек, что привело к ранениям по меньшей мере 3 человек.

Со своей стороны Израильская армия информирует, что было обнаружено около 50 ракетных пусков из Ливана в направлении северного Израиля. Хотя часть ракет была перехвачена, остальные - ударили по открытым территориям.

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В ответ на предыдущие израильские удары Хезболла выпустила более 60 ракет типа "Катюша" на две военные базы на Голанских высотах.

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