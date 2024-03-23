Генсек ООН посетил пункт пропуска в Рафахе и заявил, что любое нападение Израиля приведет к гуманитарной катастрофе в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в субботу, что существует четкий международный консенсус относительно того, что любое наземное нападение на город Рафах на юге Газы повлечет гуманитарную катастрофу, передает УНН.

Очень опасно раздавать гуманитарную помощь в Газе. Кроме того, закон и порядок были полностью нарушены, а это означает, что мы были свидетелями нескольких ситуаций, когда распространение перерастало в ситуацию насилия, а также ситуаций, когда людей подвергали бомбардировкам во время распространения. Следовательно, возникает фундаментальный вопрос: невозможно эффективно распределить помощь в Газе без гуманитарного прекращения огня. - объяснил свою точку хора Гутерриш.

Детали

Генсек ООН также отметил, что сейчас существует ряд препятствий от властей Израиля, что затрудняет доставку помощи.

Проблема не в том, сколько грузовиков въезжает, проблема в том, как мы можем распределить даже грузовики, которые въезжают в хаотичной ситуации, которая создалась в Газе" - заявил Гутерриш.

Он также заявил, что существует четкий консенсус относительно того, что любое нападение на Рафах в Газе приведет к гуманитарной катастрофе, и призвал ввести гуманитарное прекращение огня, и освободить израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Консенсус, высказанный Соединенными Штатами, консенсус, высказанный Европейским Союзом, ООН, международным сообществом в целом, что наземное вмешательство в Рафах с характеристиками, которые мы все знаем, было бы гуманитарной катастрофой. Поэтому я считаю, что пришло время убедиться, что то, о чем мы говорили с самого начала, гуманитарное прекращение огня имеет место. В то же время пришло время освободить заложников, в то же время пришло время создать надежду для палестинского народа, что палестинское государство будет" - заявил генсек ООН.

С такими речами он выступил во время пресс-конференции в египетском аэропорту Аль-Ариш вблизи пограничного перехода Рафах с Газой.

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Антониу Гутерреш во время посещения пункта пропуска Рафах также заявил, что очередь из грузовиков с гумпомощью является "моральным оскорблением".

Здесь, с этого перехода, мы видим сердечную боль и бессердечность всего этого. Длинная очередь заблокированных грузовиков помощи с одной стороны ворот, длинная тень голодной смерти с другой. Это больше, чем трагично. Это моральное оскорбление. - сказал генсек ООН.

ООН будет продолжать работать с Египтом, чтобы "упорядочить" поток помощи в Газу, сказал он в комментариях, сделанных перед воротами пропуска Рафах, точки входа для помощи.

Дополнительно

Израиль в свою очередь обеспокоен тем, что палестинская воинственная группировка ХАМАС отвлечет помощь. Поэтому они оставили закрытыми все свои наземные переходы в анклав, кроме одного - Керем-Шалом вблизи Рафаха. Израиль также отрицает обвинения Египта и гуманитарных агентств ООН в том, что они задерживали доставку гуманитарной помощи, заявляя, что ООН не распределила помощь в Газе.

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Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац раскритиковал Гутерреша в публикации в соцсети за то, что он обвинил Израиль, "никоим образом не осуждая террористов ХАМАС-ИДИЛ, которые разворовывают гуманитарную помощь".

Напомним

В Газе в субботу шли бои вокруг главной больницы анклавов, где Израиль, по словам, убил более 170 вооруженных людей во время широкомасштабного рейда, который, по словам Министерства здравоохранения Палестины, также привел к смерти пяти пациентов.

Поскольку надежды на перемирие в Газе во время священного для мусульман месяца Рамадан развеялись, а гуманитарная ситуация стала ещё более отчаянной, Соединённые Штаты и другие страны пытались использовать воздушные десанты и корабли для доставки помощи.

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Но гуманитарии говорят, что лишь около одной пятой необходимого количества поставок поступает в Газу, и что единственный способ удовлетворить потребности - это быстро ускорить доставку автомобильным транспортом.

На этой неделе глобальный мониторинг пищевых продуктов предупредил, что голод на севере Газы неизбежен и может распространиться на другие части территории, если не будет согласовано прекращение огня.

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